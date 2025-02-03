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Грозит ли Крыму нашествие саранчи - РИА Новости Крым, 03.02.2025
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Грозит ли Крыму нашествие саранчи
Грозит ли Крыму нашествие саранчи - РИА Новости Крым, 03.02.2025
Грозит ли Крыму нашествие саранчи
Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не РИА Новости Крым, 03.02.2025
2025-02-03T18:57
2025-02-03T18:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не обнаружили яиц саранчовых вредителей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Крым Андрей Алексеенко.Что такое кубышка саранчиКубышка – это капсула с плотной оболочкой, в которую саранча откладывает яйца. Такие кубышки саранча закладывает в землю на глубину до 10 сантиметров."Эта кубышка может перезимовать практически при любой температуре и способна выдержать высокое давление, до 2 метров воды над собой. То есть после схода воды она вылупляется и нормально себя чувствует", – объяснил Андрей Алекссенко.Теплая зима без резких перепадов температур способствует стопроцентной перезимовке эмбрионов. Поэтому есть вероятность, что весной какое-то количество саранчи выберется на поверхность, но не в таком количестве, чтобы представлять опасность для посевов.Как готовятся аграрииКак только пройдет циклон, установится теплая погода и прогреется почва, специалисты Россельхозцентра проведут плановый фитосанитарный мониторинг. Тогда можно будет прогнозировать, в каком регионе могут появиться отдельные особи саранчи. Андрей Алексеенко подчеркнул, что крымские аграрии к этому готовы.В Крыму накоплено препаратов против саранчовых вредителей в количестве, достаточном для обработки 20 000 гектаров. Это большой запас, подчеркнул глава крымского филиала Россельхозцентра.В июне 2024 года массовое появление личинок саранчи фиксировались в южных областях России, кроме Республики Крым. На полуострове заселения территорий вредителями не было выявлено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаАзиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – экспертС саранчой в Крыму будут бороться биологическим "оружием" – ученый
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крым, природа, сельское хозяйство, новости крыма, насекомые, андрей алексеенко
Грозит ли Крыму нашествие саранчи

В Крыму нашествия саранчи в связи с теплой зимой не ожидается – Россельхозцентр

18:57 03.02.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНашествие саранчи
Нашествие саранчи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не обнаружили яиц саранчовых вредителей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Крым Андрей Алексеенко.

"У нас ежегодно проводятся раскопки по местам ее массового скопления. Это берега озер, какие-то природные насыпи у воды, где она может откладывать кубышки, то есть яйца. Перед уходом в зиму мы обследовали порядка 20 000 гектар, мы не нашли ни одной кубышки", – сказал специалист.

Что такое кубышка саранчи

Кубышка – это капсула с плотной оболочкой, в которую саранча откладывает яйца. Такие кубышки саранча закладывает в землю на глубину до 10 сантиметров.
"Эта кубышка может перезимовать практически при любой температуре и способна выдержать высокое давление, до 2 метров воды над собой. То есть после схода воды она вылупляется и нормально себя чувствует", – объяснил Андрей Алекссенко.
Теплая зима без резких перепадов температур способствует стопроцентной перезимовке эмбрионов. Поэтому есть вероятность, что весной какое-то количество саранчи выберется на поверхность, но не в таком количестве, чтобы представлять опасность для посевов.
"С 2017 года мы ее не наблюдаем. Есть единичные особи в природе, это нормально. Но они у нас на протяжении многих лет не сбиваются в кулигу, то есть в большие стаи, которые называют нашествием. Более трехсот штук на квадратном метре – это кулига, которая все съедает на своем пути", – объяснил эксперт.

Как готовятся аграрии

Как только пройдет циклон, установится теплая погода и прогреется почва, специалисты Россельхозцентра проведут плановый фитосанитарный мониторинг. Тогда можно будет прогнозировать, в каком регионе могут появиться отдельные особи саранчи. Андрей Алексеенко подчеркнул, что крымские аграрии к этому готовы.

"Мы запланировали обработки на площади порядка 500 гектаров против саранчовых вредителей. Где она и как появится, мы в процессе вегетации будем наблюдать", – сказал специалист.

В Крыму накоплено препаратов против саранчовых вредителей в количестве, достаточном для обработки 20 000 гектаров. Это большой запас, подчеркнул глава крымского филиала Россельхозцентра.
В июне 2024 года массовое появление личинок саранчи фиксировались в южных областях России, кроме Республики Крым. На полуострове заселения территорий вредителями не было выявлено.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымПриродаСельское хозяйствоНовости КрымаНасекомыеАндрей Алексеенко
 
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