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Грозит ли Крыму нашествие саранчи

Грозит ли Крыму нашествие саранчи - РИА Новости Крым, 03.02.2025

Грозит ли Крыму нашествие саранчи

Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не РИА Новости Крым, 03.02.2025

2025-02-03T18:57

2025-02-03T18:57

2025-02-03T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 03 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Значительного роста численности саранчи в Крыму не ожидается. Перед началом зимы специалисты обследовали 20 000 гектаров земли в разных районах полуострова и не обнаружили яиц саранчовых вредителей. Об этом РИА Новости Крым рассказал руководитель филиала Россельхозцентра по Республике Крым Андрей Алексеенко.Что такое кубышка саранчиКубышка – это капсула с плотной оболочкой, в которую саранча откладывает яйца. Такие кубышки саранча закладывает в землю на глубину до 10 сантиметров."Эта кубышка может перезимовать практически при любой температуре и способна выдержать высокое давление, до 2 метров воды над собой. То есть после схода воды она вылупляется и нормально себя чувствует", – объяснил Андрей Алекссенко.Теплая зима без резких перепадов температур способствует стопроцентной перезимовке эмбрионов. Поэтому есть вероятность, что весной какое-то количество саранчи выберется на поверхность, но не в таком количестве, чтобы представлять опасность для посевов.Как готовятся аграрииКак только пройдет циклон, установится теплая погода и прогреется почва, специалисты Россельхозцентра проведут плановый фитосанитарный мониторинг. Тогда можно будет прогнозировать, в каком регионе могут появиться отдельные особи саранчи. Андрей Алексеенко подчеркнул, что крымские аграрии к этому готовы.В Крыму накоплено препаратов против саранчовых вредителей в количестве, достаточном для обработки 20 000 гектаров. Это большой запас, подчеркнул глава крымского филиала Россельхозцентра.В июне 2024 года массовое появление личинок саранчи фиксировались в южных областях России, кроме Республики Крым. На полуострове заселения территорий вредителями не было выявлено.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ждать ли засухи в Крыму – прогноз ВильфандаАзиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – экспертС саранчой в Крыму будут бороться биологическим "оружием" – ученый

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, природа, сельское хозяйство, новости крыма, насекомые, андрей алексеенко