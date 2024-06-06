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Юг России атакует саранча - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Юг России атакует саранча
Юг России атакует саранча - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Юг России атакует саранча
На Юге России фиксируют массовое появление личинок саранчи. Как сообщает отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Крыму, этому способствует сухая и... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T11:45
2024-06-06T11:45
крым
сельское хозяйство
урожай в крыму
урожай
россельхозцентр
саранча
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. На Юге России фиксируют массовое появление личинок саранчи. Как сообщает отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Крыму, этому способствует сухая и жаркая погода.Специалисты подчеркивают, что саранча – вредитель. Ее массовое размножение и миграция может привести к потере урожаев и серьезным экономическим убыткам. В этой связи в Крыму продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют аграриям принять необходимые меры для предотвращения ущерба.В частности, проводить регулярные обследования посевов, создавать запас пестицидов. Важным дополнением к химической защите может стать использование природных врагов саранчи - паразитов и хищников, добавили в Россельхозцентре.Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами, сообщали ранее в региональном филиале Россельхозцентра. В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал заражение от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии.Читайте также на РИА Новости Крым:Азиатская саранча с Кубани может долететь до Крыма – экспертС саранчой в Крыму будут бороться биологическим "оружием" – ученыйНа севере Крыма обнаружили опасный вид итальянской саранчи
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крым, сельское хозяйство, урожай в крыму, урожай, россельхозцентр, саранча, новости крыма
Юг России атакует саранча

На Юге России началось массовое появление личинок саранчи – Россельхозцентр

11:45 06.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСаранча. Архивное фото
Саранча. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. На Юге России фиксируют массовое появление личинок саранчи. Как сообщает отдел защиты растений филиала Россельхозцентра по Крыму, этому способствует сухая и жаркая погода.
"На текущую дату специалистами проведены обследования на территории Республики Крым, охватившие площадь в 34,57 тысячи гектаров. Результаты обследований показали, что заселений вредителями на этих территориях не выявлено. Тем не менее, аграриям и землевладельцам стоит быть начеку и готовиться к возможной угрозе", - сказано в сообщении ведомства.
Специалисты подчеркивают, что саранча – вредитель. Ее массовое размножение и миграция может привести к потере урожаев и серьезным экономическим убыткам. В этой связи в Крыму продолжают мониторить ситуацию и рекомендуют аграриям принять необходимые меры для предотвращения ущерба.
В частности, проводить регулярные обследования посевов, создавать запас пестицидов. Важным дополнением к химической защите может стать использование природных врагов саранчи - паразитов и хищников, добавили в Россельхозцентре.
Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами, сообщали ранее в региональном филиале Россельхозцентра. В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал заражение от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии.
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КрымСельское хозяйствоУрожай в КрымуУрожайРоссельхозцентрСаранчаНовости Крыма
 
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