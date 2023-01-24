Рейтинг@Mail.ru
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян - РИА Новости Крым, 24.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230124/v-krymu-patogeny-vyyavlyayut-pochti-v-kazhdoy-partii-semyan-1126536854.html
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян - РИА Новости Крым, 24.01.2023
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T08:42
2023-01-24T08:42
крым
новости
новости крыма
россельхозцентр
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_34fc950cfdb1bb046f2f74e0600640e5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра.В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал, что от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии заражены различными патогенами.Как происходит заражениеЗаражение семенного материала микробами происходит в разные периоды: во время вегетации; при сборе урожая, особенно когда повышена влажность; в период хранения, если нарушен его режим, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью.По словам специалистов, посев зараженного материала приводит к передаче болезней растущим растениям, и таким образом создаются и поддерживаются очаги инфекции в поле. "Семена, выглядящие здоровыми, могут быть скрыто инфицированы", - отмечают в ведомстве".Благодаря своевременному анализу специалисты определяют, какая инфекция и в какой степени присутствует на поверхности и внутри семян. Это позволяет правильно выбрать средство для их обеззараживания, что в итоге помогает сохранить урожай, подытожили в Россельхозцентре. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые противДождливое лето вредит крымской пшеницеКрымские поля спасают от саранчи с помощью самолета из Краснодара
https://crimea.ria.ru/20230118/anomalii-zimy-chto-budet-s-urozhaem-v-krymu-iz-za-strannostey-pogody-1126441913.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123831266_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9d9547a72185616459c75376109b42cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости, новости крыма, россельхозцентр, сельское хозяйство
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян

Россельхозцентр: в Крыму патогены находят почти в каждой партии семян

08:42 24.01.2023
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкСбор урожая зерновых в Херсонской области
Сбор урожая зерновых в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра.
В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал, что от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии заражены различными патогенами.

Как происходит заражение

Заражение семенного материала микробами происходит в разные периоды: во время вегетации; при сборе урожая, особенно когда повышена влажность; в период хранения, если нарушен его режим, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью.
По словам специалистов, посев зараженного материала приводит к передаче болезней растущим растениям, и таким образом создаются и поддерживаются очаги инфекции в поле.
"Семена, выглядящие здоровыми, могут быть скрыто инфицированы", - отмечают в ведомстве".
Благодаря своевременному анализу специалисты определяют, какая инфекция и в какой степени присутствует на поверхности и внутри семян. Это позволяет правильно выбрать средство для их обеззараживания, что в итоге помогает сохранить урожай, подытожили в Россельхозцентре.
Озимые - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 03:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Аномалии зимы: что будет с урожаем в Крыму из-за странностей погоды
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
Дождливое лето вредит крымской пшенице
Крымские поля спасают от саранчи с помощью самолета из Краснодара
 
КрымНовостиНовости КрымаРоссельхозцентрСельское хозяйство
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:47Как работает Керченская паромная переправа 24 января
09:41Крымский мост закроют на 12 часов
09:38Льготный проезд в электричках по Крыму – что меняется с 1 февраля
09:07В горах Крыма ночью спасли туристов
08:59Пригород Симферополя до вечера остался без воды
08:42В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
08:23Каким будет памятник героям "Крымской весны" и СВО в Севастополе
08:01Хорошо там, где я есть: как замглавы Севастополя уехал на Запорожье
07:28Как меняются цены на жилье в Крыму из-за "херсонских" сертификатов
07:02Как виртуальная реальность помогает лечить крымчан
03:23"Он сломался": эксперт предрек замену Зеленского
00:01Крым во власти антициклона: прогноз погоды на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 января
22:05Главные события и заявления дня: 23 января
21:48Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным
21:44Музей "Херсонес Таврический" признан одним из лучших в России
21:14Главные новости Крыма: 23 января
20:57В Турции оценили перспективу поставок танков Leopard Киеву
20:29Настроения сильно изменились: что происходит в Запорожской области
20:03Почему умирают от COVID-19
Лента новостейМолния