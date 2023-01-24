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В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян - РИА Новости Крым, 24.01.2023
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра. РИА Новости Крым, 24.01.2023
2023-01-24T08:42
2023-01-24T08:42
2023-01-24T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра.В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал, что от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии заражены различными патогенами.Как происходит заражениеЗаражение семенного материала микробами происходит в разные периоды: во время вегетации; при сборе урожая, особенно когда повышена влажность; в период хранения, если нарушен его режим, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью.По словам специалистов, посев зараженного материала приводит к передаче болезней растущим растениям, и таким образом создаются и поддерживаются очаги инфекции в поле. "Семена, выглядящие здоровыми, могут быть скрыто инфицированы", - отмечают в ведомстве".Благодаря своевременному анализу специалисты определяют, какая инфекция и в какой степени присутствует на поверхности и внутри семян. Это позволяет правильно выбрать средство для их обеззараживания, что в итоге помогает сохранить урожай, подытожили в Россельхозцентре. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые противДождливое лето вредит крымской пшеницеКрымские поля спасают от саранчи с помощью самолета из Краснодара
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крым, новости, новости крыма, россельхозцентр, сельское хозяйство
В Крыму патогены выявляют почти в каждой партии семян
Россельхозцентр: в Крыму патогены находят почти в каждой партии семян
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. Почти все партии семенного материала в Крыму заражены патогенами. Об этом сообщили в региональном филиале Россельхозцентра.
В 2022 году специалисты проверили более 60 тысячи тонн семян, том числе 53,45 тысячи тонн озимых и 7,34 тысячи тонн яровых. Анализ показал, что от 0,5% до 12,6% семян практически в каждой партии заражены различными патогенами.
Как происходит заражение
Заражение семенного материала микробами происходит в разные периоды: во время вегетации; при сборе урожая, особенно когда повышена влажность; в период хранения, если нарушен его режим, а также при закладке на хранение семян с повышенной влажностью.
По словам специалистов, посев зараженного материала приводит к передаче болезней растущим растениям, и таким образом создаются и поддерживаются очаги инфекции в поле.
"Семена, выглядящие здоровыми, могут быть скрыто инфицированы", - отмечают в ведомстве".
Благодаря своевременному анализу специалисты определяют, какая инфекция и в какой степени присутствует на поверхности и внутри семян. Это позволяет правильно выбрать средство для их обеззараживания, что в итоге помогает сохранить урожай, подытожили в Россельхозцентре.
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