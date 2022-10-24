https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-travyat-gryzunov-v-polyakh-pochemu-uchenye-protiv-1125057258.html

В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против

В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против - РИА Новости Крым, 24.10.2022

В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против

В Крыму приступили к борьбе с мышевидными грызунами, обработана площадь более 60 тысяч гектаров, сообщил республиканский "Россельхозцентр". РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T21:04

2022-10-24T21:04

2022-10-24T21:04

общество

сельское хозяйство

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Крыму приступили к борьбе с мышевидными грызунами, обработана площадь более 60 тысяч гектаров, сообщил республиканский "Россельхозцентр".В ведомстве уточнили, что превышение "экономического порога вредоносности" зафиксировано на площади в 37,66 тысячи гектаров."Мыши обнаружены в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса, а также в посевах озимых культур", – говорится в сообщении.При этом крымские ученые считают химическую войну с грызунами нецелесообразной и губительной для других видов фауны, среди которых есть и краснокнижные.Кроме того, химикаты смываются дождями в почву и подземными водами переносятся в море, нанося непоправимый вред обитателям подводного мира., подчеркнул он.

https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html

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2022

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общество, сельское хозяйство, крым