https://crimea.ria.ru/20221024/v-krymu-travyat-gryzunov-v-polyakh-pochemu-uchenye-protiv-1125057258.html
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против - РИА Новости Крым, 24.10.2022
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
В Крыму приступили к борьбе с мышевидными грызунами, обработана площадь более 60 тысяч гектаров, сообщил республиканский "Россельхозцентр". РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T21:04
2022-10-24T21:04
2022-10-24T21:04
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сельское хозяйство
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Крыму приступили к борьбе с мышевидными грызунами, обработана площадь более 60 тысяч гектаров, сообщил республиканский "Россельхозцентр".В ведомстве уточнили, что превышение "экономического порога вредоносности" зафиксировано на площади в 37,66 тысячи гектаров."Мыши обнаружены в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса, а также в посевах озимых культур", – говорится в сообщении.При этом крымские ученые считают химическую войну с грызунами нецелесообразной и губительной для других видов фауны, среди которых есть и краснокнижные.Кроме того, химикаты смываются дождями в почву и подземными водами переносятся в море, нанося непоправимый вред обитателям подводного мира., подчеркнул он.
https://crimea.ria.ru/20221023/krymskie-uchenye-nashli-sposob-zaschity-vinograda-1125013723.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество, сельское хозяйство, крым
В Крыму травят грызунов в полях: почему ученые против
Травля грызунов в полях вредит уникальной крымской фауне – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым. В Крыму приступили к борьбе с мышевидными грызунами, обработана площадь более 60 тысяч гектаров, сообщил республиканский "Россельхозцентр".
В ведомстве уточнили, что превышение "экономического порога вредоносности" зафиксировано на площади в 37,66 тысячи гектаров.
"Мыши обнаружены в лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса, а также в посевах озимых культур", – говорится в сообщении.
При этом крымские ученые считают химическую войну с грызунами нецелесообразной и губительной для других видов фауны, среди которых есть и краснокнижные.
"Мыши-полевки живут колониями вдоль кромки поля. Сыпать отраву необходимо строго в мышиные норки, а не бездумно рассыпать по полям. Яд попадает мышам в кровь, а ведь ими питаются волки, лисы, ушастые филины и тоже травятся. Ежегодно краснокнижные дрофы, гнездящиеся в пшенице, гибнут в Крыму сотнями", – рассказал РИА Новости Крым профессор кафедры биологии и зоологии Крымского федерального университета (КФУ) Сергей Иванов.
Кроме того, химикаты смываются дождями в почву и подземными водами переносятся в море, нанося непоправимый вред обитателям подводного мира., подчеркнул он.