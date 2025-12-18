https://crimea.ria.ru/20251218/simonyan-stala-pochetnym-grazhdaninom-krasnodara-1151779795.html
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Звание "Почетный гражданин города Краснодара" присвоено главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:13
2025-12-18T12:13
2025-12-18T12:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Звание "Почетный гражданин города Краснодара" присвоено главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Также губернатор отметил, что в Симоньян остается неравнодушной к жизни Кубани, всегда откликается на происходящее, заботится о судьбе малой родины.Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"