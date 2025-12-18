Рейтинг@Mail.ru
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/simonyan-stala-pochetnym-grazhdaninom-krasnodara-1151779795.html
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
Звание "Почетный гражданин города Краснодара" присвоено главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:13
2025-12-18T12:13
маргарита симоньян
новости
краснодарский край
вениамин кондратьев
международная медиагруппа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fe23401bd52e268d91971cf361be9be5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Звание "Почетный гражданин города Краснодара" присвоено главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Также губернатор отметил, что в Симоньян остается неравнодушной к жизни Кубани, всегда откликается на происходящее, заботится о судьбе малой родины.Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251017/vyzyvaem-lyubov-ili-nenavist-po-vsemu-miru-simonyan-ob-uspekhakh-rt-1150266285.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148635227_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_f629ce997238bc6071fc09d9ba07b148.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
маргарита симоньян, новости, краснодарский край, вениамин кондратьев, международная медиагруппа "россия сегодня"
Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара

Маргарите Симоньян присвоили звание "Почетный гражданин города Краснодара"

12:13 18.12.2025
 
© РИА Новости КрымГлавный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Звание "Почетный гражданин города Краснодара" присвоено главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Это действительно заслуженное признание. Знаю ее как человека, чьи принципы всегда были непоколебимы, а профессионализм – на высочайшем уровне. В Краснодаре она родилась, училась, начинала карьеру журналиста. В ее материалах чувствовалось стремление к правде и справедливости, глубокое погружение в тему", - написал он в своем Telegram-канале.
Также губернатор отметил, что в Симоньян остается неравнодушной к жизни Кубани, всегда откликается на происходящее, заботится о судьбе малой родины.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени.
Маргарита Симоньян
17 октября, 18:34
Вызываем любовь или ненависть по всему миру: Симоньян об успехах RT
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Маргарита СимоньянНовостиКраснодарский крайВениамин КондратьевМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
11:21Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
11:12В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
10:56В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
10:48Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
10:43Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
10:38ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам
10:22В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
10:14Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
10:06Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
09:54Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
09:39Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
09:30Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
08:56Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
Лента новостейМолния