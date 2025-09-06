Рейтинг@Mail.ru
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден - РИА Новости Крым, 06.09.2025
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден... РИА Новости Крым, 06.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, сообщает РИА Новости.В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, затем состоялась церемония вручения наград РПЦ."Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", – сказал патриарх Кирилл, награждая Симоньян.Кроме того, церковных наград были удостоены губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец, член-корреспондент Российской Академии Художеств Филипп Москвитин.Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Он выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Таким орденом женщин награждают лишь за особые заслуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом ХерсонесеВ честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден

Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден равноапостольной княгини Ольги

14:17 06.09.2025 (обновлено: 14:23 06.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, сообщает РИА Новости.
В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, затем состоялась церемония вручения наград РПЦ.

"Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения (княгини Ольги – ред.), Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской Православной Церкви равноапостольной княгини Ольге III степени", – объявили в ходе церемонии.

"Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", – сказал патриарх Кирилл, награждая Симоньян.
Кроме того, церковных наград были удостоены губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец, член-корреспондент Российской Академии Художеств Филипп Москвитин.
Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Он выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.
Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Таким орденом женщин награждают лишь за особые заслуги.
