https://crimea.ria.ru/20250906/etu-matushku-znayut-mnogie-patriarkh-kirill-vruchil-simonyan-orden-1149255852.html
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден - РИА Новости Крым, 06.09.2025
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден... РИА Новости Крым, 06.09.2025
2025-09-06T14:17
2025-09-06T14:17
2025-09-06T14:23
новости
маргарита симоньян
видео
награды
патриарх кирилл (владимир гундяев)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149256022_0:0:1255:706_1920x0_80_0_0_dd99afaaef90a3d579417259f0ccd5a2.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, сообщает РИА Новости.В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, затем состоялась церемония вручения наград РПЦ."Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", – сказал патриарх Кирилл, награждая Симоньян.Кроме того, церковных наград были удостоены губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец, член-корреспондент Российской Академии Художеств Филипп Москвитин.Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Он выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Таким орденом женщин награждают лишь за особые заслуги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РПЦ проведет конкурс на самый доступный храм для маломобильных людей"Это потрясающе": Симоньян поделилась впечатлениями о Новом ХерсонесеВ честь святого русского князя: главный собор Симферополя – годы и судьбы
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149256022_300:0:1255:716_1920x0_80_0_0_ea9fb7ea21edf52094fb41b73439f724.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, видео, маргарита симоньян, видео, награды, патриарх кирилл (владимир гундяев)
"Эту матушку знают многие": патриарх Кирилл вручил Симоньян орден
Патриарх Кирилл вручил Маргарите Симоньян орден равноапостольной княгини Ольги
14:17 06.09.2025 (обновлено: 14:23 06.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил главному редактору международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян церковный орден равноапостольной княгини Ольги III степени, сообщает РИА Новости.
В субботу в Москве в день памяти святителя Петра, митрополита Московского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Успенском Соборе Московского Кремля, затем состоялась церемония вручения наград РПЦ.
"Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи со знаменательной датой со дня рождения (княгини Ольги – ред.), Симоньян Маргарита Симоновна, главный редактор государственного телеканала Russia Today, международного информационного агентства "Россия сегодня" и информационного агентства Sputnik, удостаивается ордена Русской Православной Церкви равноапостольной княгини Ольге III степени", – объявили в ходе церемонии.
"Эту матушку очень многие знают. Борется и за Родину, и за Церковь", – сказал патриарх Кирилл, награждая Симоньян.
Кроме того, церковных наград были удостоены губернатор Владимирской области Александр Авдеев и живописец, член-корреспондент Российской Академии Художеств Филипп Москвитин.
Также Святейший Патриарх Московский и всея Руси поздравил верующих с праздником, отметив, что память о святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси, связана с укреплением Русской церкви и возникновением Москвы, ставшей столицей государства. Он выразил надежду, что молитвами святителя Господь сохранит Русскую землю и Отечество.
Орден Святой равноапостольной великой княгини российской Ольги учрежден Священным синодом в 1988 году. Таким орденом женщин награждают лишь за особые заслуги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: