Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Кроме того, он добавил, что в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя. Отдельное внимание председатель правительства уделил строительству образовательных и жилых сооружений. Например, в Евпатории возвели школу на 480 мест, а в Джанкое и Бахчисарае – построили два дома. Также провели работы на объекте культурного наследия в Алупке."Продолжается и работа по модернизации ЖКХ. Для обновления системы водо- и теплоснабжения на штабе одобрили региону казначейский инфраструктурный кредит на сумму 1,64 млрд рублей", – добавил Хуснуллин.Аксенов уточнил, что активная работа во всех сферах продолжается. В частности, до конца года достроят школу на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива Феодосии и завершат реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком.Ранее сообщалось, что в селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем строят дополнительный водоводГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.
"Республика в целом показывает неплохие результаты работы, регион активно развивается. Хорошие темпы по жилищному строительству. За 11 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья", – сообщил Хуснуллин.
Кроме того, он добавил, что в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.
Отдельное внимание председатель правительства уделил строительству образовательных и жилых сооружений. Например, в Евпатории возвели школу на 480 мест, а в Джанкое и Бахчисарае – построили два дома. Также провели работы на объекте культурного наследия в Алупке.
"Продолжается и работа по модернизации ЖКХ. Для обновления системы водо- и теплоснабжения на штабе одобрили региону казначейский инфраструктурный кредит на сумму 1,64 млрд рублей", – добавил Хуснуллин.
Аксенов уточнил, что активная работа во всех сферах продолжается. В частности, до конца года достроят школу на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива Феодосии
и завершат реконструкцию
канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком.
"Уже сейчас идет подготовка к пусконаладочным работам "под нагрузкой", готовится комплект приемо-сдаточной документации", – добавил глава Крыма.
Ранее сообщалось
, что в селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест.
