Рейтинг@Mail.ru
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/ne-sbavlyat-temp-v-krymu-za-god-postroili-million-kvadratov-zhilya-1151779587.html
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
В Крыму за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин по... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:18
2025-12-18T12:18
крым
марат хуснуллин
сергей аксенов
строительство
жилье
жилье в крыму
благоустройство
новости крыма
очистные сооружения
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_11fca54beb8948725a5ce85eef2865ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.Кроме того, он добавил, что в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя. Отдельное внимание председатель правительства уделил строительству образовательных и жилых сооружений. Например, в Евпатории возвели школу на 480 мест, а в Джанкое и Бахчисарае – построили два дома. Также провели работы на объекте культурного наследия в Алупке."Продолжается и работа по модернизации ЖКХ. Для обновления системы водо- и теплоснабжения на штабе одобрили региону казначейский инфраструктурный кредит на сумму 1,64 млрд рублей", – добавил Хуснуллин.Аксенов уточнил, что активная работа во всех сферах продолжается. В частности, до конца года достроят школу на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива Феодосии и завершат реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком.Ранее сообщалось, что в селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем строят дополнительный водоводГлава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
https://crimea.ria.ru/20251204/pod-simferopolem-novaya-shkola-na-600-mest-gotova-na-99-1151400879.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121669221_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_8021f9d47075c0433ab40d0498c21f57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, марат хуснуллин, сергей аксенов, строительство, жилье, жилье в крыму, благоустройство, новости крыма, очистные сооружения, школа
Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья

В Крыму в этом году ввели в эксплуатацию около 1,2 миллиона квадратов жилья – Хуснуллин

12:18 18.12.2025
 
© РИА Новости КрымСтроительный кран
Строительный кран - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму за 11 месяцев этого года ввели в эксплуатацию около 1,2 млн квадратных метров жилья. Об этом сообщил председатель правительства Марат Хуснуллин по итогам встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Республика в целом показывает неплохие результаты работы, регион активно развивается. Хорошие темпы по жилищному строительству. За 11 месяцев 2025 года ввели в эксплуатацию порядка 1,2 млн кв. м жилья", – сообщил Хуснуллин.

Кроме того, он добавил, что в республике обновили почти 480 км дорог, открыли движение по дороге Донское – Перевальное в обход Симферополя.
Отдельное внимание председатель правительства уделил строительству образовательных и жилых сооружений. Например, в Евпатории возвели школу на 480 мест, а в Джанкое и Бахчисарае – построили два дома. Также провели работы на объекте культурного наследия в Алупке.
"Продолжается и работа по модернизации ЖКХ. Для обновления системы водо- и теплоснабжения на штабе одобрили региону казначейский инфраструктурный кредит на сумму 1,64 млрд рублей", – добавил Хуснуллин.
Аксенов уточнил, что активная работа во всех сферах продолжается. В частности, до конца года достроят школу на 800 мест в микрорайоне Челноковского массива Феодосии и завершат реконструкцию канализационных очистных сооружений в поселке Миндальное под Судаком.

"Уже сейчас идет подготовка к пусконаладочным работам "под нагрузкой", готовится комплект приемо-сдаточной документации", – добавил глава Крыма.

Ранее сообщалось, что в селе Укромное Симферопольского района завершили строительство общеобразовательной школы на 600 мест.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Симферополем строят дополнительный водовод
Глава Минтранса России оценил развитие транспортной системы в Крыму
10 млрд на приведение в порядок дорог Крыма - что сделают
Школа в Симферопольском районе на 600 мест готовится к сдаче в эксплуатацию
4 декабря, 16:46
Новая школа под Симферополем откроется до конца года
 
КрымМарат ХуснуллинСергей АксеновСтроительствоЖильеЖилье в КрымуБлагоустройствоНовости КрымаОчистные сооруженияШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
11:21Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
11:12В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
10:56В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
10:48Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
10:43Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
10:38ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам
10:22В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
10:14Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
10:06Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
09:54Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
09:39Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
09:30Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
08:56Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
Лента новостейМолния