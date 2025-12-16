https://crimea.ria.ru/20251216/pod-simferopolem-stroyat-dopolnitelnyy-vodovod-1151701384.html

Под Симферополем строят дополнительный водовод

В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта...

2025-12-16T11:41

2025-12-16T11:41

2025-12-16T11:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта получают воду от местного родника, который летом пересыхает и не дает необходимого объема. Об этом журналистам рассказал главный инженер предприятия "Вода Крыма" Сергей Шумилов.Новый водовод протянется на 7 км от села Заречное до Перевального. Поступать вода будет из Аянского водохранилища.По пути следования водовода возведут три дополнительных насосных станции. Работы планируют завершить к лету 2026 года, добавил инженер.Как сообщалось ранее, 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года. На восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаРеконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуВ Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды

