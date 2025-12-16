Рейтинг@Mail.ru
Под Симферополем строят дополнительный водовод - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251216/pod-simferopolem-stroyat-dopolnitelnyy-vodovod-1151701384.html
Под Симферополем строят дополнительный водовод
Под Симферополем строят дополнительный водовод - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Под Симферополем строят дополнительный водовод
В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T11:41
2025-12-16T11:41
водовод
водоснабжение
симферопольский район
крым
новости крыма
вода крыма
вода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151701516_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dd9ff562aa30c29e737b1442f0965e25.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта получают воду от местного родника, который летом пересыхает и не дает необходимого объема. Об этом журналистам рассказал главный инженер предприятия "Вода Крыма" Сергей Шумилов.Новый водовод протянется на 7 км от села Заречное до Перевального. Поступать вода будет из Аянского водохранилища.По пути следования водовода возведут три дополнительных насосных станции. Работы планируют завершить к лету 2026 года, добавил инженер.Как сообщалось ранее, 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года. На восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водоводаРеконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат водуВ Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151701516_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e6b35caa8ddf0916e079a498b347b61a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водовод, водоснабжение, симферопольский район, крым, новости крыма, вода крыма, вода в крыму
Под Симферополем строят дополнительный водовод

В Симферопольском районе Крыма строят дополнительный водовод

11:41 16.12.2025
 
© РИА Новости КрымВ селе Перевальное приступили к строительству нового водовода
В селе Перевальное приступили к строительству нового водовода - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта получают воду от местного родника, который летом пересыхает и не дает необходимого объема. Об этом журналистам рассказал главный инженер предприятия "Вода Крыма" Сергей Шумилов.
Новый водовод протянется на 7 км от села Заречное до Перевального. Поступать вода будет из Аянского водохранилища.
"В рамках поручения главы республики Сергея Аксенова строим водовод с насосной станции "Заречная" до Перевального. Соединяем с внутренними сетями. Грубо говоря, мы создаем дополнительный источник для села Перевальное, так как действующий источник Курлюк-Су, который находится в горах, имеет низкий дебет. И зачастую летом люди переходят на более жесткий график", - пояснил Сергей Шумилов.
По пути следования водовода возведут три дополнительных насосных станции. Работы планируют завершить к лету 2026 года, добавил инженер.
© РИА Новости КрымВ селе Перевальное приступили к строительству нового водовода
В селе Перевальное приступили к строительству нового водовода - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым
В селе Перевальное приступили к строительству нового водовода
Как сообщалось ранее, 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года. На восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Бахчисарайском районе до конца года закончат строительство водовода
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
 
ВодоводВодоснабжениеСимферопольский районКрымНовости КрымаВода КрымаВода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу
11:53Лавров обозначил задачи России в Арктике
11:41Под Симферополем строят дополнительный водовод
11:32Британия лоббирует кражу замороженных активов России – СВР
10:4710-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
10:41Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
10:23ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
10:09Четверо подростков хотели подорвать нефтепровод в Липецкой области
10:00Где в горах Крыма больше всего снега
09:45"Безопасные счета" и билеты в театр: крымчане отдали аферистам 20 млн
09:44В Крыму национализировали имущество украинского боксера Усика
09:44Крымчанин задержан за призыв ударить дроном по Параду на Красной Площади
09:3816-летнего подростка задержали за поджог вышки связи в ДНР
09:17В США все идет к новому шатдауну – чем это грозит переговорам по Украине
09:03Крымский мост: ситуация на утро вторника
08:32"Мама" гардемаринов и Анфиса из "Девчат": к 90-летию Светланы Дружининой
08:16Над Крымом сбиты беспилотники
07:51В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства
07:37Беспилотник сбит на подлете к Москве
07:21ВСУ за неделю убили 14 россиян и ранили 69 – из них четверо детей
Лента новостейМолния