Под Симферополем строят дополнительный водовод
В Симферопольском районе Крыма строят дополнительный водовод
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта получают воду от местного родника, который летом пересыхает и не дает необходимого объема. Об этом журналистам рассказал главный инженер предприятия "Вода Крыма" Сергей Шумилов.
Новый водовод протянется на 7 км от села Заречное до Перевального. Поступать вода будет из Аянского водохранилища.
"В рамках поручения главы республики Сергея Аксенова строим водовод с насосной станции "Заречная" до Перевального. Соединяем с внутренними сетями. Грубо говоря, мы создаем дополнительный источник для села Перевальное, так как действующий источник Курлюк-Су, который находится в горах, имеет низкий дебет. И зачастую летом люди переходят на более жесткий график", - пояснил Сергей Шумилов.
По пути следования водовода возведут три дополнительных насосных станции. Работы планируют завершить к лету 2026 года, добавил инженер.
Как сообщалось ранее, 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года. На восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.
