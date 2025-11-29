https://crimea.ria.ru/20251129/rekonstruktsiya-vodovoda-kogda-balaklava-i-sosednie-sela-poluchat-vodu-1151255884.html

Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду

крым

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

водовод

водоснабжение

жкх крыма и севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода, который обеспечит стабильную и надежную подачу ресурса не только в сам город, но и в прилегающие населенные пункты. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, основной объем строительных работ завершен. Специалистам осталось установить контрольно-соединительные колодцы, опрессовку и промывку трубопровода.Он отметил, что при прокладке конструкции учитывались все особенности ландшафта. К примеру, на участках, где работы проходили под дорогами, инженерными коммуникациями или краснокнижными растениями, применялся метод горизонтально-направленного бурения. Так строители смогли полностью обезопасить окружающие объекты.Губернатор также добавил, что новый водовод обеспечит ресурсом не только имеющиеся населенные пункты, но и позволит работать на перспективу. Мощностей хватит для дальнейшего расширения жилой и социальной застройки.Ранее сообщалось, что в Евпатории введен в эксплуатацию второй участок нового водовода. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область получит 30 млрд рублей на модернизацию ЖКХВ Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектораВ Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и Алуштой

