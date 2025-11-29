Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду
В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода, который обеспечит стабильную и надежную подачу ресурса не только в сам город, но и в... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T09:03
2025-11-29T09:03
крым
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
водовод
водоснабжение
жкх крыма и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода, который обеспечит стабильную и надежную подачу ресурса не только в сам город, но и в прилегающие населенные пункты. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, основной объем строительных работ завершен. Специалистам осталось установить контрольно-соединительные колодцы, опрессовку и промывку трубопровода.Он отметил, что при прокладке конструкции учитывались все особенности ландшафта. К примеру, на участках, где работы проходили под дорогами, инженерными коммуникациями или краснокнижными растениями, применялся метод горизонтально-направленного бурения. Так строители смогли полностью обезопасить окружающие объекты.Губернатор также добавил, что новый водовод обеспечит ресурсом не только имеющиеся населенные пункты, но и позволит работать на перспективу. Мощностей хватит для дальнейшего расширения жилой и социальной застройки.Ранее сообщалось, что в Евпатории введен в эксплуатацию второй участок нового водовода.
крым, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, водовод, водоснабжение, жкх крыма и севастополя
Реконструкция водовода: когда Балаклава и соседние села получат воду

Реконструкция водовода в Балаклавском районе Севастополя на завершающем этапе

09:03 29.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. В Балаклавском районе Севастополя завершается реконструкция водовода, который обеспечит стабильную и надежную подачу ресурса не только в сам город, но и в прилегающие населенные пункты. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, основной объем строительных работ завершен. Специалистам осталось установить контрольно-соединительные колодцы, опрессовку и промывку трубопровода.
"Вместо старого, полностью изношенного стального трубопровода прокладывается новый – двухниточный, общей протяженностью почти 8 километров. Основная и резервная линии создают закольцованную схему – это позволит исключить риски полного отключения воды при авариях и повысит устойчивость всей системы", – уточнил Развожаев.
Он отметил, что при прокладке конструкции учитывались все особенности ландшафта. К примеру, на участках, где работы проходили под дорогами, инженерными коммуникациями или краснокнижными растениями, применялся метод горизонтально-направленного бурения. Так строители смогли полностью обезопасить окружающие объекты.
Губернатор также добавил, что новый водовод обеспечит ресурсом не только имеющиеся населенные пункты, но и позволит работать на перспективу. Мощностей хватит для дальнейшего расширения жилой и социальной застройки.
Ранее сообщалось, что в Евпатории введен в эксплуатацию второй участок нового водовода.
