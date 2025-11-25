https://crimea.ria.ru/20251125/v-evpatorii-predupredili-o-vremennom-ukhudshenii-kachestva-vody-1151168758.html
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
В Евпатории из-за запуска участка нового водовода временно ухудшится качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 25.11.2025
2025-11-25T14:27
2025-11-25T14:27
2025-11-25T14:27
крым
новости крыма
вода крыма
евпатория
качество воды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151167772_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_19581b844f7956680f940441510c959b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за запуска участка нового водовода временно ухудшится качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".Уточняется, что речь идет об органолептических показателях – мутности и цветности, которые в течение нескольких дней придут в норму. Еще один участок магистрального водовода планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.Ранее в Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского напорного коллектора, работы завершены в ночь на 12 ноября, сообщал ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция КОС в Евпатории – как идут работыКапремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участокРеконструкция очистных под Алуштой – что сделано
крым
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/19/1151167772_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_3338826690a8cc1ad05d9bb4139ec591.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, вода крыма, евпатория, качество воды
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
В Евпатории временно ухудшится качество воды из-за запуска нового водовода