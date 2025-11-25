Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды - РИА Новости Крым, 25.11.2025
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды
В Евпатории из-за запуска участка нового водовода временно ухудшится качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 25.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за запуска участка нового водовода временно ухудшится качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".

"В рамках выполнения государственной программы Республики Крым по капитальному ремонту магистрального водовода 25 ноября введен в эксплуатацию второй участок протяженностью 2,2 км. В связи с проводимыми работами возможно небольшое ухудшение качества питьевой воды", – предупредили в компании.

Уточняется, что речь идет об органолептических показателях – мутности и цветности, которые в течение нескольких дней придут в норму. Еще один участок магистрального водовода планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.

Ранее в Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского напорного коллектора, работы завершены в ночь на 12 ноября, сообщал ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
В Евпатории предупредили о временном ухудшении качества воды

В Евпатории временно ухудшится качество воды из-за запуска нового водовода

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории из-за запуска участка нового водовода временно ухудшится качество воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В рамках выполнения государственной программы Республики Крым по капитальному ремонту магистрального водовода 25 ноября введен в эксплуатацию второй участок протяженностью 2,2 км. В связи с проводимыми работами возможно небольшое ухудшение качества питьевой воды", – предупредили в компании.
Уточняется, что речь идет об органолептических показателях – мутности и цветности, которые в течение нескольких дней придут в норму. Еще один участок магистрального водовода планируют ввести в эксплуатацию до конца 2025 года.
Ранее в Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского напорного коллектора, работы завершены в ночь на 12 ноября, сообщал ранее генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик.
