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14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму - РИА Новости Крым, 14.05.2025
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14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму - РИА Новости Крым, 14.05.2025
14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму
14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года, первые работы стартуют уже в текущем году, сообщил в среду председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 14.05.2025
2025-05-14T18:44
2025-05-14T18:32
юрий гоцанюк
вода крыма
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крым
новости крыма
водоснабжение
совет министров рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года, первые работы стартуют уже в текущем году, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, на восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.Также он проинформировал о работах по реконструкции 12 км разводящих сетей водоснабжения в Керчи, которые завершат в этом году. Работы ведут на семи участках, включая улицы: Мирошника, Полевая, Бодни, Кулакова, Войкова, а также на участке Индустриальное шоссе – Ворошилова."Несмотря на возникшие сложности, в настоящее время выполнено около 25% запланированных работ. Дал поручение провести совещание по устранению отставания реализации проектов, увеличить количество техники и рабочих на объектах", - написал Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройкаВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения
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14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму за пять лет - Гоцанюк

18:44 14.05.2025
 
© РИА Новости КрымРеконструкция магистрального водовода в Керчи
Реконструкция магистрального водовода в Керчи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года, первые работы стартуют уже в текущем году, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"В рамках регионального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" до 2030 года запланировано строительство и реконструкция 14 объектов системы питьевого водоснабжения и водоподготовки", - написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
По его словам, на восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.
"Часть из этих проектов планируется к реализации уже в этом году", - подчеркнул глава Сомина.
Также он проинформировал о работах по реконструкции 12 км разводящих сетей водоснабжения в Керчи, которые завершат в этом году. Работы ведут на семи участках, включая улицы: Мирошника, Полевая, Бодни, Кулакова, Войкова, а также на участке Индустриальное шоссе – Ворошилова.
"Несмотря на возникшие сложности, в настоящее время выполнено около 25% запланированных работ. Дал поручение провести совещание по устранению отставания реализации проектов, увеличить количество техники и рабочих на объектах", - написал Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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