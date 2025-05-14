https://crimea.ria.ru/20250514/14-obektov-vodosnabzheniya-rekonstruiruyut-v-krymu-1146434580.html

14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму - РИА Новости Крым, 14.05.2025

14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму

14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года, первые работы стартуют уже в текущем году, сообщил в среду председатель Совета министров... РИА Новости Крым, 14.05.2025

2025-05-14T18:44

2025-05-14T18:44

2025-05-14T18:32

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года, первые работы стартуют уже в текущем году, сообщил в среду председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.По его словам, на восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.Также он проинформировал о работах по реконструкции 12 км разводящих сетей водоснабжения в Керчи, которые завершат в этом году. Работы ведут на семи участках, включая улицы: Мирошника, Полевая, Бодни, Кулакова, Войкова, а также на участке Индустриальное шоссе – Ворошилова."Несмотря на возникшие сложности, в настоящее время выполнено около 25% запланированных работ. Дал поручение провести совещание по устранению отставания реализации проектов, увеличить количество техники и рабочих на объектах", - написал Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые водоочистные в Красноперекопске – когда закончится стройкаВ Белогорский район Крыма проведут воду из Горлинского водохранилищаСтоки - в море: Феодосия получила новые очистные сооружения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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