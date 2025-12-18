Рейтинг@Mail.ru
Зеленский сделал заявление о Донбассе - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Зеленский сделал заявление о Донбассе
Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:25
2025-12-18T13:25
владимир зеленский
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна.ua.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
донецкая народная республика (днр)
Новости
ru-RU
владимир зеленский, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости сво
13:25 18.12.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна.ua.

"Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс", — заявил он.

Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.
На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.
Владимир ЗеленскийСобытия в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВО
 
