Зеленский сделал заявление о Донбассе
Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна.ua.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стоит за словами Залужного о рисках гражданской войны на УкраинеПоловина Украины готова признать суверенитет России - СВРРоссия не пойдет на уступки по Крыму и новым регионам – МИД РФ
владимир зеленский, события в донбассе, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости сво
