Зеленский сделал заявление о Донбассе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости Крым. Украина пока не готова оставить Донбасс, США ищут компромисс по выводу украинских военных с этих территорий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, его слова приводит издание Страна.ua.Ранее европейские СМИ писали, что Киев отверг предложение создать в Донбассе демилитаризованную свободную экономическую зону.На прошлой неделе помощник президента России Юрий Ушаков назвал вывод украинских войск из региона важной составной частью всего плана мирного урегулирования.

