Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T13:38
2025-12-18T13:38
2025-12-18T13:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы.16 декабря 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делатьНа Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в ПодмосковьеНападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
13:38 18.12.2025