Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован
Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы.
2025-12-18T13:38
2025-12-18T13:39
подмосковье
московская область
происшествия
убийство
суд
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы.16 декабря 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток в деструктивном сообществе – как распознать и что делатьНа Кубани усилят безопасность в школах после трагедии в ПодмосковьеНападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
подмосковье
московская область
подмосковье, московская область, происшествия, убийство, суд, новости
Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован

Подозреваемый в нападении на детей в школе в Одинцово арестован на два месяца – суд

13:38 18.12.2025 (обновлено: 13:39 18.12.2025)
 
Избрание меры пресечения подростку, напавшему на школу в Одинцово
Избрание меры пресечения подростку, напавшему на школу в Одинцово - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы.
"Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу", -цитирует сообщение РИА Новости.
16 декабря 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.
По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.
На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.
Подмосковье Московская область Происшествия Убийство Суд Новости
 
