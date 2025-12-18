Подозреваемый в нападении в школе в Одинцово арестован

https://crimea.ria.ru/20251218/podozrevaemyy-v-napadenii-v-shkole-v-odintsovo-arestovan-1151782632.html

Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы. РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Подросток, подозреваемый в нападении на школу в Одницово, арестован. Такое решение в четверг принял Тверской суд Москвы.16 декабря 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался.На месте ЧП нашли муляж взрывного устройства. Задержанный 15-летний подросток в ходе допроса дал следователю признательные показания, рассказав о подготовке и обстоятельствах совершенного им преступления. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, продолжаются допросы свидетелей, устанавливаются все детали произошедшего.

