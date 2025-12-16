https://crimea.ria.ru/20251216/napadenie-na-shkolu-v-odintsovo--ranennye-deti-dostavleny-v-tsentr-roshalya-1151705393.html

Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля

При нападении ученика на школу в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля.

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При нападении ученика на школу в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Она отметила, что правоохранители продолжают работу на месте трагедии. Она также выразила слова соболезнования близким погибшего ребенка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, пострадавшему охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.Он отметил оперативную и слаженную работу коллектива школы во время нападения и добавил, что во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия находится на дежурстве в учебных заведениях.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в ПодмосковьеЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово

