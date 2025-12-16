Рейтинг@Mail.ru
Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля
При нападении ученика на школу в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Об этом... РИА Новости Крым, 16.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При нападении ученика на школу в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.Она отметила, что правоохранители продолжают работу на месте трагедии. Она также выразила слова соболезнования близким погибшего ребенка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, пострадавшему охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.Он отметил оперативную и слаженную работу коллектива школы во время нападения и добавил, что во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия находится на дежурстве в учебных заведениях.ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
Нападение на школу в Одинцово – раненные дети доставлены в Центр Рошаля

Раненные при нападении на школу в Одинцово дети доставлены в Центр Рошаля – омбудсмен

13:12 16.12.2025 (обновлено: 13:34 16.12.2025)
 
© Depositphotos.com AlexLipaМаленький мальчик на больничной койке
Маленький мальчик на больничной койке - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Depositphotos.com AlexLipa
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. При нападении ученика на школу в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье есть пострадавшие дети, которые сейчас госпитализированы в Центр Рошаля. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова.
"Пострадавших детей доставили в Детский научно-клинический центр им. Л.М. Рошаля. Им оказывается необходимая помощь", – написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Она отметила, что правоохранители продолжают работу на месте трагедии. Она также выразила слова соболезнования близким погибшего ребенка и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, пострадавшему охраннику оказывают медицинскую помощь в Одинцовской областной больнице.
Он отметил оперативную и слаженную работу коллектива школы во время нападения и добавил, что во всех школах округа усилены меры безопасности, полиция и Росгвардия находится на дежурстве в учебных заведениях.
ЧП в одинцовском поселке Горки-2 произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, 15-летний ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших до этого не поступало.
Возбуждено уголовное дело. Нападавшего задержали. Расследование на контроле прокуратуры.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу
10-летний ребенок погиб в результате нападения на школу в Подмосковье
ЧП в Подмосковье: школьник с ножом напал на учеников в Одинцово
 
РоссияМосковская областьПодмосковьеМария Львова-БеловаПроисшествияШколадетиЗдравоохранение в РоссииНовости
 
