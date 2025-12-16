Рейтинг@Mail.ru
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу
15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал... РИА Новости Крым, 16.12.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_74e205a79ce96eee54ea7dcd09e65c7e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан. РИА Новости Крым собрал основную информацию о происшествии в учебном заведении.ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших пока не поступало.Учащихся и детей эвакуировали из здания учебного заведения. Нападавшего задержали. Им оказался 15-летний ученик школы в Горках-2. В ближайшее время следователи и криминалисты главка Следственного комитета по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз.Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.
Новости
новости, подмосковье, московская область, происшествия, новости, дети, школа, ск рф (следственный комитет российской федерации), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), уголовный кодекс
Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу

Нападение на ученика на школу в подмосковном Одинцово – что известно

11:59 16.12.2025 (обновлено: 12:03 16.12.2025)
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан.
РИА Новости Крым собрал основную информацию о происшествии в учебном заведении.
ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших пока не поступало.
© RTВ школе Одинцово подросток напал с ножом на людей. Скриншот видео RT
В школе Одинцово подросток напал с ножом на людей. Скриншот видео RT
© RT
В школе Одинцово подросток напал с ножом на людей. Скриншот видео RT
Учащихся и детей эвакуировали из здания учебного заведения. Нападавшего задержали. Им оказался 15-летний ученик школы в Горках-2. В ближайшее время следователи и криминалисты главка Следственного комитета по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Приготовление к преступлению". Мотивы нападения выясняются.
Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.
Лента новостейМолния