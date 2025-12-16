https://crimea.ria.ru/20251216/napadenie-uchenika-na-shkolu-v-odintsovo--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1151701944.html

Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу

Нападение ученика на школу в Одинцово – что известно к этому часу

15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал...

2025-12-16T11:59

2025-12-16T11:59

2025-12-16T12:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. 15-летний подросток совершил вооруженное нападение в школе в одинцовском поселке Горки-2 в Подмосковье. В результате погиб 10-летний ребенок, пострадал охранник. Нападавший задержан. РИА Новости Крым собрал основную информацию о происшествии в учебном заведении.ЧП произошло утром во вторник. По данным Следкома и МВД, ученик школы распылил газовый баллончик в лицо охраннику и затем ударил его ножом. Также нападавший нанес ножевое ранение 10-летниему четверокласснику, от которого ребенок скончался. Официальной информации о других пострадавших пока не поступало.Учащихся и детей эвакуировали из здания учебного заведения. Нападавшего задержали. Им оказался 15-летний ученик школы в Горках-2. В ближайшее время следователи и криминалисты главка Следственного комитета по Московской области приступят к осмотру места происшествия. Планируется назначение комплекса судебных экспертиз.Детям и взрослым окажут поддержку после нападения на школу, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Прокуратура Московской области взяла под контроль расследование дела. Надзорное ведомство также даст оценку действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об охранной деятельности и образовании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

