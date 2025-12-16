https://crimea.ria.ru/20251216/napadenie-na-shkolu-v-podmoskove-detskiy-ombudsmen-rasskazala-o-chp-1151699638.html

Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП

Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП - РИА Новости Крым, 16.12.2025

Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП

В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T10:41

2025-12-16T10:41

2025-12-16T10:47

московская область

подмосковье

происшествия

дети

школа

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/15/1122110208_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ae9f809ad35633203d492beab5950064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.Во вторник утром СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в школе поселка Горки-2 подмосковного Одинцово вооруженный ножом ученик напал с ножом на детей. Учащихся и детей эвакуировали из здания школы Мотивы преступления выясняет следствие, добавила детский омбудсмен региона.В понедельник школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После происшествия подросток предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

московская область

подмосковье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, подмосковье, происшествия, дети, школа, новости