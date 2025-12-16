Рейтинг@Mail.ru
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по...
2025-12-16T10:41
2025-12-16T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.Во вторник утром СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в школе поселка Горки-2 подмосковного Одинцово вооруженный ножом ученик напал с ножом на детей. Учащихся и детей эвакуировали из здания школы Мотивы преступления выясняет следствие, добавила детский омбудсмен региона.В понедельник школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После происшествия подросток предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП

В результате нападения на школу в Подмосковье есть пострадавшие – детский омбудсмен

10:41 16.12.2025 (обновлено: 10:47 16.12.2025)
 
Эвакуация детей из школы. Архивное фото
Эвакуация детей из школы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.
Во вторник утром СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в школе поселка Горки-2 подмосковного Одинцово вооруженный ножом ученик напал с ножом на детей. Учащихся и детей эвакуировали из здания школы
"В школе в Одинцово нападение. Есть пострадавшие. На месте работают правоохранительные органы. Вся помощь и поддержка детям и взрослым будет оказана", - написала Мишонова в своем Telegram-канале.
Мотивы преступления выясняет следствие, добавила детский омбудсмен региона.
В понедельник школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После происшествия подросток предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
