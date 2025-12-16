https://crimea.ria.ru/20251216/napadenie-na-shkolu-v-podmoskove-detskiy-ombudsmen-rasskazala-o-chp-1151699638.html
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП - РИА Новости Крым, 16.12.2025
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по... РИА Новости Крым, 16.12.2025
2025-12-16T10:41
2025-12-16T10:41
2025-12-16T10:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. В результате нападения на школу в подмосковном Одинцово есть пострадавшие, на месте работают правоохранительные органы. Об этом сообщила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.Во вторник утром СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщили, что в школе поселка Горки-2 подмосковного Одинцово вооруженный ножом ученик напал с ножом на детей. Учащихся и детей эвакуировали из здания школы Мотивы преступления выясняет следствие, добавила детский омбудсмен региона.В понедельник школьник ранил ножом 29-летнюю учительницу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После происшествия подросток предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Нападение на школу в Подмосковье: детский омбудсмен рассказала о ЧП
В результате нападения на школу в Подмосковье есть пострадавшие – детский омбудсмен
10:41 16.12.2025 (обновлено: 10:47 16.12.2025)