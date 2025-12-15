Рейтинг@Mail.ru
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.ЧП произошло в понедельник в 7:09. Несовершеннолетний ножом ранил 29-летнюю учительницу. ️Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки.После происшествия ранивший ножом учительницу предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее, проинформировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия, санкт-петербург, происшествия, дети, покушение, учитель, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.
ЧП произошло в понедельник в 7:09. Несовершеннолетний ножом ранил 29-летнюю учительницу. ️Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки.
"По данным следствия, 15 декабря ученик общеобразовательной школы, расположенной на улице Белорусской, не менее трех раз ударил ножом учительницу. Потерпевшей оказывается медицинская помощь, - говорится в сообщении.- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)".
После происшествия ранивший ножом учительницу предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее, проинформировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие преступлению.
