Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T12:22
2025-12-15T12:22
2025-12-15T12:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.ЧП произошло в понедельник в 7:09. Несовершеннолетний ножом ранил 29-летнюю учительницу. ️Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки.После происшествия ранивший ножом учительницу предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее, проинформировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело
