Школьник с ножом напал на учительницу в Петербурге - СК завел дело

https://crimea.ria.ru/20251215/shkolnik-s-nozhom-napal-na-uchitelnitsu-v-peterburge---sk-zavel-delo-1151675789.html

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Школьник ранил ножом учительницу в Красногвардейском районе Петербурга, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка СК России.ЧП произошло в понедельник в 7:09. Несовершеннолетний ножом ранил 29-летнюю учительницу. ️Причиной инцидента, по предварительным данным, послужило выставление плохой оценки.После происшествия ранивший ножом учительницу предпринял попытку суицида, сотрудники полиции предотвратили ее, проинформировали в ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, способствовавшие преступлению.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия, санкт-петербург, происшествия, дети, покушение, учитель, ск рф (следственный комитет российской федерации)