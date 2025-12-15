https://crimea.ria.ru/20251215/vtb-nazval-populyarnye-moshennicheskie-skhemy-protiv-pensionerov-1151670042.html

ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров

ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров - РИА Новости Крым, 15.12.2025

ВТБ назвал популярные мошеннические схемы против пенсионеров

Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия, вторая популярная... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T10:35

2025-12-15T10:35

2025-12-15T10:35

втб

мошенничество

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148136843_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_414d3ea45db3b798525f28c557a170f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Наиболее распространенной мошеннической схемой, из-за которой пенсионеры обращались в ВТБ за выплатами, остается социальная инженерия, вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.С января по ноябрь 2025 года ВТБ компенсировал пенсионным клиентам банка около 200 миллионов рублей в рамках бесплатного страхования, которое защищает их счета и карты ВТБ от основных видов мошенничества.Вторая популярная мошенническая схема в отношении пенсионеров – установка вредоносного программного обеспечения (ПО). Чаще всего оно маскируется под популярные приложения: государственные и медицинские сервисы, приложения для оплаты коммунальных услуг и банковские сервисы, отмечает ВТБ. Мошенники сообщают о необходимости установить новое приложение, в результате чего получают полный доступ к банковским счетам, предупреждает банк.Программа бесплатного страхования пенсионеров действует в ВТБ с 2021 года и распространяется на клиентов, получающих пенсию в банке. За это время банк возместил пострадавшим клиентам около 600 миллионов рублей. Страхование покрывает случаи, связанные с переходом на фишинговые сайты, переводами средств под влиянием обмана, хищением данных карты, установкой вредоносного ПО, а также кражей наличных, снятых в банкомате.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, мошенничество, новости, общество