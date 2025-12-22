Рейтинг@Mail.ru
Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день
Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день
Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва автомобиля в Москве. В... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T22:45
2025-12-22T22:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва автомобиля в Москве. В Майами завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского лишились своих должностей. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания. Семерым жителям Феодосии вынесен приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Офицер Генштаба ВС России погиб при взрыве в МосквеВ результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.Переговоры в МайямиВ Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd."Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя - ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", - цитирует Вэнса РИА Новости.Трамп выступит с заявлениемПрезидент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости."Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.)", – сказано в сообщении.Уволены советники главы офиса ЗеленскогоВсе помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса."В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.Атака ВСУ на КубаньДва судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани."В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет", - говорится в сообщении.Су-57 с двигателем пятого поколения прошел испытанияСамолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксуСемерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя."Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день

22:45 22.12.2025
 
Главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва автомобиля в Москве. В Майами завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского лишились своих должностей. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания. Семерым жителям Феодосии вынесен приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Офицер Генштаба ВС России погиб при взрыве в Москве

В результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.
Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге
Вчера, 18:38
Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления

Переговоры в Майями

В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd.
"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя - ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", - цитирует Вэнса РИА Новости.
Вечерний Севастополь
Вчера, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году

Трамп выступит с заявлением

Президент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости.
"Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.)", – сказано в сообщении.
Английский музыкант Крис Ри - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вчера, 18:21
Умер Крис Ри

Уволены советники главы офиса Зеленского

Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса.
"В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Здание Госсовета республики Крым - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вчера, 17:31
В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти

Атака ВСУ на Кубань

Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Заказник Ласпи в Севастополе
Вчера, 16:57
В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ

Су-57 с двигателем пятого поколения прошел испытания

Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Вчера, 16:39
Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии

В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу

Семерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя.
"Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища", - говорится в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
