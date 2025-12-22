https://crimea.ria.ru/20251222/gibel-ofitsera-genshtaba-vs-rossii-i-peregovory-v-mayami--glavnoe-za-den-1151893368.html

Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день

Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Гибель офицера Генштаба ВС России и переговоры в Майами – главное за день

Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва автомобиля в Москве. В... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T22:45

2025-12-22T22:45

2025-12-22T22:45

главное за день

общество

новости

крым

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_67c1666ed56afb901f835bf421c90863.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в результате подрыва автомобиля в Москве. В Майами завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию между спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением. Все помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского лишились своих должностей. Два судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Самолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания. Семерым жителям Феодосии вынесен приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Офицер Генштаба ВС России погиб при взрыве в МосквеВ результате подрыва автомобиля в Москве погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.ЧП произошло в понедельник утром на улице Ясеневой в городе Москва. В результате взрыва был поврежден автомобиль, его водитель получил серьезные травмы. Позже в СК проинформировали, что он скончался.Переговоры в МайямиВ Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd."Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя - ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", - цитирует Вэнса РИА Новости.Трамп выступит с заявлениемПрезидент США Дональд Трамп вместе с американским министром войны Питом Хегсетом и главой Военно-морских сил Джоном Феланом выступит с заявлением в ночь на вторник. Это следует из расписания главы Белого дома, пишет РИА Новости."Президент делает заявление с министром войны и главой ВМС в 16.30 (00.30 мск вторника – ред.)", – сказано в сообщении.Уволены советники главы офиса ЗеленскогоВсе помощники и советники главы офиса Владимира Зеленского - Андрея Ермака в соответствии с законодательством лишились своих должностей после отставки последнего. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на канцелярию офиса."В связи с увольнением руководителя офиса… лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и внештатных) руководителя офиса…, уволены с занимаемых должностей", - говорится в сообщении.Атака ВСУ на КубаньДва судна и два причала повреждены в Темрюкском районе после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщает оперштаб Кубани."В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. Все, кто находился на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет", - говорится в сообщении.Су-57 с двигателем пятого поколения прошел испытанияСамолет-истребитель Су-57 прошел первые летные испытания с перспективным двигателем пятого поколения "изделие 177". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Специалисты Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Ростеха приступили к летным испытаниям перспективного двигателя "изделие 177" в составе авиационного комплекса пятого поколения Су-57", – сказано в сообщении.В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксуСемерым жителям Феодосии вынесен обвинительный приговор за применение насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища. Об этом сообщает СК Крыма и Севастополя."Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора семерым жителям Феодосии. Они признаны виновными в применении насилия в отношении чемпиона России по боксу и его товарища", - говорится в сообщении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251222/putin-vstretilsya-s-liderami-stran-sng---glavnye-zayavleniya-1151893793.html

https://crimea.ria.ru/20251222/god-otkrytiy-chudnykh-kak-sevastopol-izmenitsya-v-2026-godu-1151890220.html

https://crimea.ria.ru/20251222/umer-kris-ri-1151892647.html

https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-prodolzhat-natsionalizirovat-imuschestvo-voennosluzhaschikh-vsu---vlasti-1151891157.html

https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-prakticheski-zavershili--natsionalizatsiyu-krupnykh-aktivov-vragov-rf-1151889023.html

https://crimea.ria.ru/20251222/lukashenko-rasskazal-podrobnosti-o-razmeschenii-oreshnika-v-belorussii-1151888079.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, общество, новости, крым, в мире