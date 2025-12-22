Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd.При этом, по словам вице-президента США, "эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах"Он также отметил, что консультации России и США по Украине в Майами позволили добиться прорыва в переговорном процессе.22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев в свою очередь намекнул на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса

13:21 22.12.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс
© AP Photo Jose Luis Magana
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd.
"Украинцы, что вполне понятно, рассматривают это как серьезную проблему безопасности, (хотя - ред.) признают в частном порядке, что в конечном итоге, вероятно, потеряют Донецк", - цитирует Вэнса РИА Новости.
При этом, по словам вице-президента США, "эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах"
Он также отметил, что консультации России и США по Украине в Майами позволили добиться прорыва в переговорном процессе.
"Тот прорыв, которого, как мне кажется, нам удалось добиться, заключается в том, что все вопросы теперь фактически обсуждаются в открытую", - уточнил Вэнс.
22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.
Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.
После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев в свою очередь намекнул на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.
