Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса

Переговоры в Майями: в Киеве признают неизбежную потерю всего Донбасса

В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу... РИА Новости Крым, 22.12.2025

в мире

джей ди вэнс

сша

россия

украина

переговоры

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Киеве признают неизбежную утрату контроля над оставшейся территорией Донецкой Народной Республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью порталу UnHerd.При этом, по словам вице-президента США, "эта территориальная уступка является существенной задержкой в переговорах"Он также отметил, что консультации России и США по Украине в Майами позволили добиться прорыва в переговорном процессе.22 декабря завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию, проходившие в Майами между спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В переговорах также принял участие зять американского лидера Джаред Кушнер.Кроме того, была проведена отдельная встреча в формате Украина – США, в ходе которой обсуждались четыре ключевые документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и дальнейшая разработка плана экономического развития.После переговоров Уиткофф заявил, что Россия полностью привержена достижению мира на Украине. Кирилл Дмитриев в свою очередь намекнул на возможную встречу представителей РФ и США в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ушаков рассказал о возможности трехсторонней встречи РФ с Украиной и СШАМирного соглашения по Украине может не быть – Зеленский"Работайте, братья": что ждет Зеленского в случае отказа от плана Трампа

сша

россия

украина

донецкая народная республика (днр)

2025

