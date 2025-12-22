https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-tyanut-vodovody-i-moderniziruyut-seti---chto-sdelano-za-god-1151882935.html

В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Государственное предприятие "Вода Крыма" представило итоги работы за 2025 год. О модернизации сетей водоснабжения и водоотведения в Крыму, а также о текущей работе предприятия, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик."Что сделано за прошлый год? По нашей основной деятельности старались все штатно отрабатывать, были и замечания к работе, устраняли аварии - это наша ежедневная работа. Кроме этого, занимались модернизацией, развитием наших сетей", - рассказал он.Одним из важных событий 2025 года гендиректор "Воды Крыма" считает запуск тракта водоподачи для обеспечения восточного Крыма.В рамках федеральных программ, где "Вода Крыма" является заказчиком, продолжается работа на Евпаторийском водоводе."Здесь в последние годы наблюдали серьезный перебой с водоснабжением городского округа. Это не только Евпатория, но и близлежащие села - Новоозерное, Мирное, Заозерное. По итогам прошлого года мы уже существенно сократили потери. В этом году данную работу продолжили в спокойном режиме. Наша цель - привести все сети, а именно подводящие водоводы, из-за которых максимально страдали жители в прошлые периоды, в нормативное состояние", - поделился специалист.По словам генерального директора, предприятие также занималось модернизацией сетей в Симферопольском, Белогорском, Кировском районах полуострова.Также он рассказал, что на балансе ГУП РК "Вода Крыма" около 10 тысяч километров сетей."За период с 2014 года капитально отремонтировано, построено, реконструировано около трех тысяч километров, то есть одна треть. Процент износа мы оцениваем больше 70%. Существенно важен процент потери, он у нас достаточно высок - около 50%. Мы с этим боремся. Наша главная цель понизить процент потерь. Потому что для Крыма вода - это наиболее дефицитный ресурс. Это работа плановая, она оценена и на нее необходимы достаточно большие средства. Но наша главная задача - точечно выбирать те участки и проблемные вопросы, которые с наименьшими затратами позволят дать максимальный эффект", - отметил Максим Новик.Модернизация водопроводных сетей продолжается предприятием в различных городах и районах Крыма. В частности в Симферополе, где модернизация проводилась в 2020-2021 годах, заменили более 50 километров сетей. В Керчи до конца следующего года в планах - завершить работы по реконструкции всех магистральных сетей, что позволит гарантированно обеспечивать население водой. В Евпатории магистральный водовод уже на три четверти отремонтирован, там, по словам Новика, значительно снизили потери. На реконструкцию сетей в Феодосии заключаются контракты и будет выделено более миллиарда рублей на три года, добавил гость студии."Мы стараемся использовать все источники финансирования, как республиканские, так и федеральные, для того, чтобы вкладываться в сети, получать эффекты в виде снижения потерь, более качественной работы, качественного оказания услуг, удобства для нашего населения, для наших абонентов", - заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектораПоможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в АлуштеКогда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеВласти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма

