Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение

Восточный Крым получит стабильное водоснабжение благодаря строительству новых сетей до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил... РИА Новости Крым, 10.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Восточный Крым получит стабильное водоснабжение благодаря строительству новых сетей до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.По его словам, в Крыму ведутся плановые работы по созданию единой системы водоснабжения, а также строительству двух новых водохранилищ, чтобы решить проблему природного дефицита воды.Он отметил, что на сегодняшний день решаются две задачи: по снижению потерь воды в засушливый период, и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения абонентов за счет модернизации системы водоснабжения и водоотведения.Строительство двух новых водохранилищ – Мартовского и Солнечногорского – закроют вопросы по обеспечению Ялты и Алушты дополнительными аккумуляторами воды, сказал Новик."Это важно, учитывая, что данные регионы не имеют, как Симферополь, возможности быть полностью обеспеченными питьевым водоснабжением как с поверхностных источников, так и из подземных, артезианских скважин. Поэтому это крайне важная задача. Но она имеет локальный характер – Южный берег Крыма. По остальным регионам наша основная цель – это снижение потерь", – сказал Новик.Особенно остро, по его словам, эта проблема стоит в Восточном Крыму.Одновременно с этим идет строительство тракта водоподачи из артезианских скважин. Первые пусконаладочные работы для проверки обеспечения Феодосии и Судака таким ресурсом уже провели в июле и августе, отметил Новик."И эта вода шла не по каналу, как прежде, а по закрытым водоводам, в больших трубах водопроводных. Соответственно, это существенное снижение потерь, их практически не бывает", – уточнил он.Теперь активно ведется строительство водовода от Феодосии до Керчи, добавил он.В начале текущего года Новик сообщал, что потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40% и эти работы продолжаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Износ водоводов в Крыму – сколько километров труб заменят в этом годуСколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетейКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой воды

