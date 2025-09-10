https://crimea.ria.ru/20250910/kogda-v-vostochnom-krymu-budet-stabilnoe-vodosnabzhenie-1149331569.html
Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжение
Восточный Крым получит стабильное водоснабжение благодаря строительству новых сетей до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Восточный Крым получит стабильное водоснабжение благодаря строительству новых сетей до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.По его словам, в Крыму ведутся плановые работы по созданию единой системы водоснабжения, а также строительству двух новых водохранилищ, чтобы решить проблему природного дефицита воды.Он отметил, что на сегодняшний день решаются две задачи: по снижению потерь воды в засушливый период, и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения абонентов за счет модернизации системы водоснабжения и водоотведения.Строительство двух новых водохранилищ – Мартовского и Солнечногорского – закроют вопросы по обеспечению Ялты и Алушты дополнительными аккумуляторами воды, сказал Новик."Это важно, учитывая, что данные регионы не имеют, как Симферополь, возможности быть полностью обеспеченными питьевым водоснабжением как с поверхностных источников, так и из подземных, артезианских скважин. Поэтому это крайне важная задача. Но она имеет локальный характер – Южный берег Крыма. По остальным регионам наша основная цель – это снижение потерь", – сказал Новик.Особенно остро, по его словам, эта проблема стоит в Восточном Крыму.Одновременно с этим идет строительство тракта водоподачи из артезианских скважин. Первые пусконаладочные работы для проверки обеспечения Феодосии и Судака таким ресурсом уже провели в июле и августе, отметил Новик."И эта вода шла не по каналу, как прежде, а по закрытым водоводам, в больших трубах водопроводных. Соответственно, это существенное снижение потерь, их практически не бывает", – уточнил он.Теперь активно ведется строительство водовода от Феодосии до Керчи, добавил он.В начале текущего года Новик сообщал, что потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40% и эти работы продолжаются.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Восточный Крым получит стабильное водоснабжение благодаря строительству новых сетей до конца 2026 года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил гендиректор "Воды Крыма" Максим Новик.
По его словам, в Крыму ведутся плановые работы по созданию единой системы водоснабжения, а также строительству двух новых водохранилищ, чтобы решить проблему природного дефицита воды.
"С учетом серьезного развития Крыма, курортного и жилищного строительства, мы понимаем, что необходим этот ресурс, а природа нам много воды не дает, и мы должны аккумулировать те небольшие объемы, которые поступают в наши водохранилища и артезианские скважины", – сказал Новик.
Он отметил, что на сегодняшний день решаются две задачи: по снижению потерь воды в засушливый период, и обеспечение качественного и стабильного водоснабжения абонентов за счет модернизации системы водоснабжения и водоотведения.
Строительство двух новых водохранилищ – Мартовского и Солнечногорского – закроют вопросы по обеспечению Ялты и Алушты дополнительными аккумуляторами воды, сказал Новик.
"Это важно, учитывая, что данные регионы не имеют, как Симферополь, возможности быть полностью обеспеченными питьевым водоснабжением как с поверхностных источников, так и из подземных, артезианских скважин. Поэтому это крайне важная задача. Но она имеет локальный характер – Южный берег Крыма. По остальным регионам наша основная цель – это снижение потерь", – сказал Новик.
Особенно остро, по его словам, эта проблема стоит в Восточном Крыму.
"В восточном Крыму идет глубокая модернизация существующей системы водоснабжения. В Керчи ведутся масштабные работы, которые в следующем году будут завершены", – сказал Новик.
Одновременно с этим идет строительство тракта водоподачи из артезианских скважин. Первые пусконаладочные работы для проверки обеспечения Феодосии и Судака таким ресурсом уже провели в июле и августе, отметил Новик.
"И эта вода шла не по каналу, как прежде, а по закрытым водоводам, в больших трубах водопроводных. Соответственно, это существенное снижение потерь, их практически не бывает", – уточнил он.
Теперь активно ведется строительство водовода от Феодосии до Керчи, добавил он.
"И, думаю, к концу следующего года будет полностью закрыт этот вопрос и восточный Крым получит более стабильное водоснабжение", – заключил Новик.
В начале текущего года Новик сообщал, что потери воды в сетях водоснабжения Крыма благодаря ремонту и прокладке новых труб в рамках различных программ удалось уменьшить до 40% и эти работы продолжаются.
