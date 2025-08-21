https://crimea.ria.ru/20250821/vlasti-zayavili-o-tyazheloy-situatsii-s-vodoy-v-bakhchisarayskom-rayone-kryma-1148880439.html

Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма

Власти заявили о тяжелой ситуации с водой в Бахчисарайском районе Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. В селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз. Об этом в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" рассказала глава администрации района Анжелика Ястребова.Также накопительные емкости есть в Большом Садовом, в Сирени и в Куйбышево, уточнила руководитель района, поблагодарив местных предпринимателей за помощь в установке этих бочек.Кроме того, почасовая подача воды осуществляется в селе Казанки. Такие ограничительные меры связаны с авариями на водоводе, уточнила Ястребова.При этом село Казанки, как и Почтовское поселение, находится на водоснабжении Партизанского водохранилища, которое является достаточно крупным, поэтому для обслуживания этих сел нет необходимости строительства еще дополнительного водохранилища, пояснила она. И напомнила, что непростая обстановка с водоснабжением связана, прежде всего с отсутствием осадков, в том числе и в осенне-зимний период, и высокими температурами воздуха, которые наблюдаются сейчас.По словам Ястребовой, строительство водовода от Счастливенского водохранилища закроет потребности в воде Зеленовского, Голубиновского и Куйбышевского поселений. На его строительство уже выделены первые средства, подрядная организация "выходила на место", работы начнутся до конца этого года, а завершить их планируется к концу следующего."Что касается села Тургеневка и прилегающих к нему сел, подрядчик уже завез трубы, приступает к работам, которые должны быть выполнены до конца 2025 года", - добавила она.Также Ястребова обратила внимание на то, что большие проблемы с водой остались в селах Трудолюбовка и Глубокий Яр.Ранее сообщалось, что в селе Скалистое Бахчисарайского района установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, власти Крыма выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района. По его информации ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму стабильна.Также министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Генедиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что на сегодняшний день Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму усыхают гиперсоленые озераСколько аграриев Сакского района Крыма пострадали из-за засухиЕще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды

