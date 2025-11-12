https://crimea.ria.ru/20251112/v-evpatorii-zamenili-iznoshennyy-uchastok-moynakskogo-kollektora-1150836897.html

В Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектора

В Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского коллектора

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Евпатории заменили изношенный участок Мойнакского напорного коллектора, работы завершены в ночь на среду. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.По словам гендиректора, заменили порядка 300 метров наиболее изношенного участка. Для этого необходимо было опорожнить коллектор, что, в свою очередь, потребовало некого снижения давления воды в городской сети для минимизации поступающих стоков.По словам Новика, подача воды в город возобновлена, однако пока она появляется в разных районах неравномерно. Также после запуска системы локально может снижаться качество воды, предупредил специалист."Если будет нарушение качества воды, сразу же обращайтесь к нам в диспетчерскую службу города Евпатории, в диспетчерскую службу "Воды Крыма", на любые наши ресурсы. Будем локально отрабатывать каждую ситуацию", – заверил он.Кроме того, Новик добавил, что сейчас в активной фазе выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений в городе Евпатория. "Это - один из крупнейших объектов по Крыму, с самой большой мощностью более 50 тысяч кубических метров в сутки. Активно ведутся уже строительно-монтажные работы, поэтому к концу 27 года мы ожидаем этот объект в эксплуатацию", – заключил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в АлуштеВ Крыму до конца года запустят очистные сооружения под Судаком и АлуштойКапремонт водовода в Евпатории - в эксплуатацию ввели новый участок

