Точка напряжения: как Алушту обеспечивают водой и когда уберут графики

Точка напряжения: как Алушту обеспечивают водой и когда уберут графики

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Крымский город Алушта является одним из наиболее проблемных населенных пунктов полуострова в плане водоснабжения из-за большой туристической нагрузки и недостаточного количества накапливаемой в водохранилище воды. О том, какие меры были предприняты в 2025 году и планируются на следующий год по улучшению водоснабжения данного населенного пункта, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик."Действительно, Алушта - это такая немножко напряженная точка на карте нашего Крыма. Городской округ имеет единственный источник водоснабжения - Изобильненское водохранилище, которое пополняется от осадков, выпадающих на южной гряде Крымских гор", - отметил он.По его словам, прошедший курортный сезон пройден городом достаточно хорошо."У нас там проблем не было. Были проблемы с населенными пунктами, которые обеспечиваются за счет каптажей, местных источников водоснабжения. Сейчас ситуация наоборот сложилось так, что мы имеем небольшие запасы Изобильненского водохранилища, при этом раскрылись источники, обеспечивающие запад и восток Алушты. Это нам позволило начинать уже аккумулировать воду", - добавил специалист.Сейчас, по информации гендиректора "Воды Крыма", вода в дома алуштинцев все еще подается по графику.Максим Новик считает, что проблема Алушты, заключающаяся в единственном источнике водоснабжения, будет решена окончательно со строительством Солнечногорского водохранилища."Мы рассчитываем на осадки. Даже те небольшие дожди, которые были в ноябре и декабре показывают притоки… Будем смотреть по осадкам, сейчас мы в периоде накопления - январь, февраль, март, апрель. Поэтому здесь будем ситуацию контролировать и уже принимать решение в дальнейшем, будет ли графиковая подача воды, или мы сможем выйти на тот уровень, который нам позволит спокойно пройти курортный сезон", - подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в АлуштеВ Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год

