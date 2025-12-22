https://crimea.ria.ru/20251222/umer-kris-ri-1151892647.html
Умер Крис Ри
Умер Крис Ри - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Умер Крис Ри
Британский певец и автор песен Крис Ри умер в возрасте 74 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T18:21
2025-12-22T18:21
2025-12-22T18:21
великобритания
музыка
утраты
новости
в мире
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151892529_0:230:2826:1820_1920x0_80_0_0_40336ad3734ef7bd08a4b0f87ed91f3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Британский певец и автор песен Крис Ри умер в возрасте 74 лет, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на его семью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
великобритания
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/16/1151892529_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_b2928a488c56b9daad3e77ba76c8d491.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, музыка, утраты, новости, в мире, культура