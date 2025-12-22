https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-mamam-s-pyatyu-detmi-pereschitayut-stazh-i-strakhovuyu-pensiyu-1151869658.html
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Сейчас в стаж идет уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье, напомнили специалисты."За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты, уточнили в СФР.Заявление принимают в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета пенсии начнут поступать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет сделан с января, рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение СФР и предоставить необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через ГосуслугиС 1 января у россиян в паспорте появится новая отметкаХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
