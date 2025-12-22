https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-mamam-s-pyatyu-detmi-pereschitayut-stazh-i-strakhovuyu-pensiyu-1151869658.html

В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию

В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию - РИА Новости Крым, 22.12.2025

В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию

В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T19:19

2025-12-22T19:19

2025-12-22T19:19

отделение социального фонда россии по республике крым

пенсия

социальная пенсия

многодетная семья

крым

новости крыма

соцвыплаты

пособия и выплаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009953_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_057009d92f4b13f2e821c33e67faeeb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Сейчас в стаж идет уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье, напомнили специалисты."За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты, уточнили в СФР.Заявление принимают в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета пенсии начнут поступать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет сделан с января, рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение СФР и предоставить необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через ГосуслугиС 1 января у россиян в паспорте появится новая отметкаХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, социальная пенсия, многодетная семья, крым, новости крыма, соцвыплаты, пособия и выплаты