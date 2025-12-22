Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/v-krymu-mamam-s-pyatyu-detmi-pereschitayut-stazh-i-strakhovuyu-pensiyu-1151869658.html
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию - РИА Новости Крым, 22.12.2025
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T19:19
2025-12-22T19:19
отделение социального фонда россии по республике крым
пенсия
социальная пенсия
многодетная семья
крым
новости крыма
соцвыплаты
пособия и выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009953_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_057009d92f4b13f2e821c33e67faeeb0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.Сейчас в стаж идет уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье, напомнили специалисты."За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты, уточнили в СФР.Заявление принимают в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета пенсии начнут поступать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет сделан с января, рассказали специалисты.Ранее сообщалось, что пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение СФР и предоставить необходимые документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через ГосуслугиС 1 января у россиян в паспорте появится новая отметкаХолодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009953_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_20f4616f6adf442ad2d0451212fcbf99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отделение социального фонда россии по республике крым, пенсия, социальная пенсия, многодетная семья, крым, новости крыма, соцвыплаты, пособия и выплаты
В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию

Более 2 тысяч мам с пятью детьми получат перерасчет страховых пенсий в Крыму с 2026 года

19:19 22.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму больше двух тысяч мам, которые воспитывают пять и более детей, получат право на перерасчет страховой пенсии. Соответствующие поправки в закон вступят в силу с начала 2026 года. Об этом сообщили в республиканском Отделении Социального фонда России.
"С 1 января 2026 года вступают в силу поправки в закон, согласно которым уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Свыше двух тысяч мам с пятью и более детьми в Крыму получат право на перерасчета страховой пенсии", – сказано в сообщении.
Сейчас в стаж идет уход максимум за четырьмя детьми, согласно новому порядку при оформлении пенсии начнут учитывать пятого, шестого и всех следующих детей в семье, напомнили специалисты.
"За них мама получит не только стаж, но и пенсионные коэффициенты, если будет осуществлять уход за каждым ребенком не менее полутора лет: 2,7 коэффициента за первого ребенка, 5,4 коэффициента за второго и по 8,1 коэффициента за третьего и последующих детей", – добавили в сообщении.
Особенность новых правил заключается в том, что они распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты, уточнили в СФР.
Заявление принимают в клиентских службах регионального Отделения СФР, МФЦ и на портале госуслуг. Увеличенные после перерасчета пенсии начнут поступать уже с нового года. По заявлениям, поданным в декабре, перерасчет пенсии будет сделан с января, рассказали специалисты.
Ранее сообщалось, что пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение СФР и предоставить необходимые документы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пенсионеры Крыма могут получить электронное удостоверение через Госуслуги
С 1 января у россиян в паспорте появится новая отметка
Холодно в квартире – как получить перерасчет за отопление
 
Отделение Социального фонда России по Республике КрымПенсияСоциальная пенсияМногодетная семьяКрымНовости КрымаСоцвыплатыПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:5624 новых "мачты": в малые села Крыма придет доступная связь
19:37Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году
19:22Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
19:19В Крыму мамам с пятью детьми пересчитают стаж и страховую пенсию
18:56Около 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС
18:38Путин встретился с лидерами стран СНГ - главные заявления
18:21Умер Крис Ри
18:15Севастопольцам пообещали сюрпризы на площади Нахимова
18:03Крымская борьба "Куреш" станет еще одним национальным видом спорта
17:51WhatsApp* грозит полная блокировка
17:31В Крыму продолжат национализировать имущество военнослужащих ВСУ - власти
17:16Дело о смертельном ДТП с микроавтобусом в Крыму ушло в суд
16:57В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
16:50В России объявили войну старению
16:39Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии
16:26В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
16:12Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
16:02В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
15:51ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
15:42В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
Лента новостейМолния