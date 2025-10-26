https://crimea.ria.ru/20251026/kak-poluchit-pribavku-k-pensii-za-stazh-do-1997-goda-v-rossii-1150432934.html

Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России

Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России

Пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение соцфонда и предоставить... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T10:48

2025-10-26T10:48

2025-10-26T10:48

пенсия

социальная пенсия

общество

новости

пенсионный фонд рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1f/1127900913_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_163a0d6e297925c5af4930a49c6b59f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение соцфонда и предоставить необходимые документы. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Тем, кто начал трудовую деятельность еще в советские годы, стоит проверить, все ли периоды занесены в систему индивидуального учета, подчеркнул Говырин.По словам депутата, прибавка зависит от заработка и длительности подтвержденного периода. Обычно она составляет от нескольких сотен до двух тысяч рублей."Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек", – подытожил Алексей Говырин.Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии.Кроме того, по всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть пенсионеров досрочно получит пенсии за ноябрьНе только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового годаПутин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, социальная пенсия, общество, новости, пенсионный фонд рф