Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
Пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение соцфонда и предоставить...
пенсия
социальная пенсия
общество
новости
пенсионный фонд рф
пенсия, социальная пенсия, общество, новости, пенсионный фонд рф
Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России

Перерасчет пенсии за стаж до 1997 года можно получить по месту жительства в соцфонде

10:48 26.10.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Пенсионеры в России могут добиться перерасчета выплат за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно лично обратиться в отделение соцфонда и предоставить необходимые документы. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
"До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд", – сообщил депутат.
Тем, кто начал трудовую деятельность еще в советские годы, стоит проверить, все ли периоды занесены в систему индивидуального учета, подчеркнул Говырин.
"Пенсионеру нужно подать заявление в отделение по месту жительства, приложить трудовую книжку и подтверждающие архивные справки. После проверки фонд принимает решение о перерасчете. Когда стаж подтверждается, пенсия пересчитывается с учетом новых коэффициентов", – рассказал представитель Госдумы.
По словам депутата, прибавка зависит от заработка и длительности подтвержденного периода. Обычно она составляет от нескольких сотен до двух тысяч рублей.
"Перерасчет действует с даты подачи заявления, поэтому обращаться лучше без задержек", – подытожил Алексей Говырин.
Ранее сообщалось, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии.
Кроме того, по всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.
ПенсияСоциальная пенсияОбществоНовостиПенсионный фонд РФ
 
