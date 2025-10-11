https://crimea.ria.ru/20251011/komu-v-rossii-povysyat-pensii-v-noyabre-1150117508.html
Кому в России повысят пенсии в ноябре
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Существенно увеличатся пенсии у тех, кто достиг 80-летнего возраста. Так, по словам парламентария, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей в месяц.Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера, напомнил он.При этом, если речь о пенсионерах, проживающих в северных регионах, итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Так, в этом случае ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей, уточнил Говырин.Свою специфику имеет перерасчет для работников вредных производств: летные экипажи и шахтеры получают надбавки поквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, отметил он."Доплата напрямую зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Минимальный требуемый стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год сверх нормы начисляется по 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076", - рассказал он.Необходимые расчеты проведут по данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения и из трудовых книжек, никаких дополнительных документов не потребуется, добавил депутат, уточнив, что средняя прибавка составляет от полутора до трех тысяч рублей.Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявлял ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов. МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатовВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
"С ноября 2025 года Социальный фонд России проводит плановый перерасчет пенсионных выплат. Корректировка коснется нескольких категорий граждан: пожилых, которым исполнилось 80 лет, инвалидов первой группы, летных экипажей гражданской авиации, работников угольной отрасли. Все изменения происходят автоматически на основании данных, уже имеющихся в СФР, без необходимости личных обращений, что исключает задержки и ошибки при начислении", - сказал он РИА Новости.
Существенно увеличатся пенсии у тех, кто достиг 80-летнего возраста. Так, по словам парламентария, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей в месяц.
Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера, напомнил он.
При этом, если речь о пенсионерах, проживающих в северных регионах, итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Так, в этом случае ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей, уточнил Говырин.
Свою специфику имеет перерасчет для работников вредных производств: летные экипажи и шахтеры получают надбавки поквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, отметил он.
"Доплата напрямую зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Минимальный требуемый стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год сверх нормы начисляется по 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076", - рассказал он.
Необходимые расчеты проведут по данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения и из трудовых книжек, никаких дополнительных документов не потребуется, добавил депутат, уточнив, что средняя прибавка составляет от полутора до трех тысяч рублей.
"Отдельное внимание уделено пенсионерам, за которыми оформлен уход. В этом случае к страховой пенсии ежемесячно добавляется 1 314 рубля, а к государственной — 1 377 рублей. Обе выплаты индексированы на 2025 год и начисляются с месяца, следующего за датой оформления ухода. Надбавка действует все время, пока подтвержден факт ухода, и увеличивается с учетом районных коэффициентов. При этом сам период ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж — за каждый полный год начисляется 1,8 пенсионного балла", - заключил он.
Размер индексации страховых пенсий
в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявлял ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда
в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов. МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля.
По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше
. Соответствующий указ был подписан в августе.
