Кому в России повысят пенсии в ноябре

2025-10-11T10:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли за ноябрь получат повышенные пенсии. Об этом сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Существенно увеличатся пенсии у тех, кто достиг 80-летнего возраста. Так, по словам парламентария, фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается — с 8 907,70 до 17 815,40 рублей в месяц.Для инвалидов первой группы действует аналогичный порядок: двойная фиксированная часть и ежемесячная компенсация того же размера, напомнил он.При этом, если речь о пенсионерах, проживающих в северных регионах, итоговая сумма увеличивается с учетом районных коэффициентов. Так, в этом случае ежемесячная прибавка после 80 лет может превышать десять тысяч рублей, уточнил Говырин.Свою специфику имеет перерасчет для работников вредных производств: летные экипажи и шахтеры получают надбавки поквартально — в феврале, мае, августе и ноябре, отметил он."Доплата напрямую зависит от продолжительности льготного стажа и сложности условий труда. Минимальный требуемый стаж — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый год сверх нормы начисляется по 1% от среднемесячного заработка, но не более 75–85% от прежнего оклада. В ноябре выплаты этой категории вырастут еще на 2–5% в связи с применением инфляционного коэффициента 1,076", - рассказал он.Необходимые расчеты проведут по данным Единой государственной информационной системы соцобеспечения и из трудовых книжек, никаких дополнительных документов не потребуется, добавил депутат, уточнив, что средняя прибавка составляет от полутора до трех тысяч рублей.Размер индексации страховых пенсий в 2026 году увеличат, если уровень инфляции за 2025 год окажется выше 7,6%. Об этом заявлял ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.В свою очередь председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России с первого января 2026 года вырастет более чем на 20 процентов. МРОТ составит 27 тысяч 93 рубля.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе.

