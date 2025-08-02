https://crimea.ria.ru/20250802/v-rossii-byudzhetnikam-s-oktyabrya-povysyat-zarplatu-1148436081.html

В России бюджетникам с октября повысят зарплату

В России бюджетникам с октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 02.08.2025

В России бюджетникам с октября повысят зарплату

В России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Об этом сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T11:24

2025-08-02T11:24

2025-08-02T11:24

россия

правительство россии

бюджет

общество

зарплата

новости

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111638/13/1116381308_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_24b26c15dacbf5a9192eb479f8c4e3b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Об этом сообщает правительство РФ.В тексте уточняется, что повышенную зарплату будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.Повышение уровня реальной зарплаты – одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе, подчеркнули в правительстве РФ.Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать законНалоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуИсполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд

https://crimea.ria.ru/20250801/povyshenie-pensiy-i-svoboda-ot-sms-rassylok-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1148356471.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, бюджет, общество, зарплата, новости, деньги