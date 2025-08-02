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В России бюджетникам с октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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В России бюджетникам с октября повысят зарплату
В России бюджетникам с октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 02.08.2025
В России бюджетникам с октября повысят зарплату
В России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Об этом сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T11:24
2025-08-02T11:24
россия
правительство россии
бюджет
общество
зарплата
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Об этом сообщает правительство РФ.В тексте уточняется, что повышенную зарплату будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.Повышение уровня реальной зарплаты – одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе, подчеркнули в правительстве РФ.Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Снижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать законНалоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуИсполнение бюджета Севастополя: на соцполитику направлено почти 12 млрд
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россия, правительство россии, бюджет, общество, зарплата, новости, деньги
В России бюджетникам с октября повысят зарплату

В России работникам бюджетных учреждений с октября повысят зарплату на 7 процентов

11:24 02.08.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В России с 1 октября отдельным категориям бюджетников повысят заработную плату. Об этом сообщает правительство РФ.
"С 1 октября 2025 года на 7,6% будет повышена зарплата отдельных категорий бюджетников. Распоряжение об этом подписано", – сказано в публикации.
В тексте уточняется, что повышенную зарплату будут получать работники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудники федеральных государственных органов и гражданский персонал воинских частей и ряда других категорий.

"На индексацию зарплаты таким работникам в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей", – указывается в распоряжении.

Повышение уровня реальной зарплаты – одна из законодательно установленных гарантий по оплате труда, которая прописана в Трудовом кодексе, подчеркнули в правительстве РФ.
Ранее сообщалось, что пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.
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