https://crimea.ria.ru/20251023/ne-tolko-indeksatsiya-voennye-pensii-mogut-vyrasti-s-novogo-goda-1150365778.html

Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года

Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года

Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T06:03

2025-10-23T06:03

2025-10-23T05:55

государственная дума рф

закон и право

пенсия

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия, принят Госдумой в первом чтении.По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России бюджетникам с октября повысят зарплатуБолее 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, закон и право, пенсия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости