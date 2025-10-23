Рейтинг@Mail.ru
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года
Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия, принят Госдумой в первом чтении.По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России бюджетникам с октября повысят зарплатуБолее 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
государственная дума рф, закон и право, пенсия, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года

Госдума приняла в первом чтении новый закон о военных пенсиях

06:03 23.10.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия, принят Госдумой в первом чтении.
"Этот показатель учитывает все ранее принятые решения об увеличении размера военных пенсий, в том числе решение о доиндексации военных пенсий на уровень фактической инфляции с 2025 года", – цитирует издание замминистра финансов Алексея Липаева.
По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
