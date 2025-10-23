https://crimea.ria.ru/20251023/ne-tolko-indeksatsiya-voennye-pensii-mogut-vyrasti-s-novogo-goda-1150365778.html
Не только индексация: военные пенсии могут вырасти с нового года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Пенсии бывших военных и силовиков могут вырасти с нового года. Как пишет Парламентская газета, законопроект, по которому военная пенсия теперь будет составлять 93,59 процента от размера денежного довольствия, принят Госдумой в первом чтении.По его словам, военные пенсии в следующем году будут проиндексированы одновременно с размером денежного довольствия с 1 октября 2026 года на 4 процента. Отмечается, что изменения затронут более 3,1 млн человек – это не только военные, но и сотрудники МВД, наркоконтроля, Росгвардии, ФСИН, пожарные и приставы. В случае принятия, федеральный закон вступит в силу 1 января.Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, инвалиды первой группы, летные экипажи гражданской авиации и работники угольной отрасли получат повышенные пенсии уже в ноябре, сообщал ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России бюджетникам с октября повысят зарплатуБолее 80 тысяч детей получили выплаты в СевастополеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Госдума приняла в первом чтении новый закон о военных пенсиях