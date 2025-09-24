https://crimea.ria.ru/20250924/putin-podpisal-ukaz-ob-indeksatsii-zarplat-gossluzhaschikh-i-diplomatov-1149687826.html

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов - РИА Новости Крым, 24.09.2025

Путин подписал указ об индексации зарплат госслужащих и дипломатов

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%.

2025-09-24T15:56

2025-09-24T15:56

2025-09-24T16:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации с 1 октября зарплат госслужащих и дипломатов на 7,6%. Соответствующий документ опубликован на портале официальной правовой информации.Указ вступает в силу со дня его подписания.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников, в частности гражданский персонал воинских частей, также начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России с 1 января повысят МРОТКому в Севастополе с 1 октября повысят зарплатуПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

