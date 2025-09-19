https://crimea.ria.ru/20250919/komu-v-sevastopole-s-1-oktyabrya-povysyat-zarplatu--1149564860.html

Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату

Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату

В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T14:50

2025-09-19T14:50

2025-09-19T14:51

севастополь

зарплата

новости севастополя

общество

деньги

соцзащита

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009371_0:120:1620:1031_1920x0_80_0_0_f02540ab6b6e3d4c210f0fb2638dbd7e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа президента Российской Федерации № 597. Об этом сообщили в правительстве региона.Повышенный оклад станут получать сотрудники учреждений городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии и социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работники Центра занятости и МФЦ, а также работники на общеотраслевых должностях учреждений образования и здравоохранения, уточнили власти.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей. Пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки отметил, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей в регионе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способКаким будет размер МРОТ в 2026 годуВ России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, зарплата, новости севастополя, общество, деньги, соцзащита