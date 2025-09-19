Рейтинг@Mail.ru
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250919/komu-v-sevastopole-s-1-oktyabrya-povysyat-zarplatu--1149564860.html
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T14:50
2025-09-19T14:51
севастополь
зарплата
новости севастополя
общество
деньги
соцзащита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009371_0:120:1620:1031_1920x0_80_0_0_f02540ab6b6e3d4c210f0fb2638dbd7e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа президента Российской Федерации № 597. Об этом сообщили в правительстве региона.Повышенный оклад станут получать сотрудники учреждений городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии и социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работники Центра занятости и МФЦ, а также работники на общеотраслевых должностях учреждений образования и здравоохранения, уточнили власти.По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей. Пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки отметил, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей в регионе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способКаким будет размер МРОТ в 2026 годуВ России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121009371_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9a69c89998ee6c6eb145fa86ef5fe4b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, зарплата, новости севастополя, общество, деньги, соцзащита
Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату

В Севастополе с 1 октября повысят зарплату бюджетникам

14:50 19.09.2025 (обновлено: 14:51 19.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе с 1 октября на 4,7% проиндексируют заработную плату сотрудникам государственных учреждений, на которых не распространяется действие указа президента Российской Федерации № 597. Об этом сообщили в правительстве региона.
Повышенный оклад станут получать сотрудники учреждений городского, дорожного и лесного хозяйства, ветеринарии и социального обслуживания, спорта, капитального строительства, работники Центра занятости и МФЦ, а также работники на общеотраслевых должностях учреждений образования и здравоохранения, уточнили власти.
"С 1 октября 2025 года оклады будут увеличены на 4,7%. Индексация коснется порядка 10 900 сотрудников бюджетной сферы. Финансирование повышения заработной платы предусмотрено законом города Севастополя о бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов", – сообщила и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елена Бардакова.
По всей России с 1 октября отдельные категории бюджетников начнут получать зарплату на 7,6% больше. Соответствующий указ был подписан в августе. Уточняется, что индексация оплаты труда коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также сотрудников федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей и ряда других категорий. На эти цели в федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиардов рублей.
Пенсии военных пенсионеров в России также проиндексируют на 7,6% с 1 октября.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев по итогам совещания работников образования и науки отметил, что с 1 января 2026 года зарплаты учителей в регионе вырастут в среднем на 12,8%, что составит порядка 7 тысяч рублей на человека.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Каким будет размер МРОТ в 2026 году
В России предложили увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней
 
СевастопольЗарплатаНовости СевастополяОбществоДеньгиСоцзащита
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Кому в Севастополе с 1 октября повысят зарплату
14:23Керченский студент стал лучшим сварщиком на Всероссийском конкурсе
13:45Послы трех государств Африки посетили Крым
13:21Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
13:05Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
12:28Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
12:22Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
12:12Армия России освободила Муравку в ДНР
12:08Шторм принес в Севастополь месячную норму осадков за сутки
11:56Феодосия обесточена из-за аварии
11:46В Севастополе частично открыли рейд
11:41Сайт аэропорта "Пулково" взломан и не работает
11:34Что ждет Камчатку после очередного сильного землетрясения
11:19БПЛА в Польше и преступления ВСУ: Захарова обвинила Запад в лицемерии
10:48В Ялте ураган сорвал крышу Дома культуры и повалил 43 дерева - ФОТО
10:151,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга 0:39
09:58На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
09:45Берег Анапы полностью отчистили от мазута - оперштаб
09:40В Феодосии будут стрелять
09:16Крымский мост – очередь выросла в четыре раза
Лента новостейМолния