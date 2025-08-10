https://crimea.ria.ru/20250810/poluchit-maksimalnuyu-pensiyu-posle-uvolneniya---ekspert-nazval-sposob-1148622738.html

Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости Крым, 10.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена и выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам.Для получения максимально возможной суммы, советует Виноградов, надо соблюсти ряд условий. Так, согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения.При этом он отмечает, что после увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, что не отменяет уже произведенный перерасчет. С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве. Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.Профессор напомнил, что, если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель с соответствующей записью в трудовой книжке.Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. При этом юрист все же советует проверять факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положеноВ России бюджетникам с октября повысят зарплатуВоенные пенсии проиндексируют с 1 октября

