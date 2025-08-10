Рейтинг@Mail.ru
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ - РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250810/poluchit-maksimalnuyu-pensiyu-posle-uvolneniya---ekspert-nazval-sposob-1148622738.html
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов. РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена и выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам.Для получения максимально возможной суммы, советует Виноградов, надо соблюсти ряд условий. Так, согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения.При этом он отмечает, что после увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, что не отменяет уже произведенный перерасчет. С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве. Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.Профессор напомнил, что, если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель с соответствующей записью в трудовой книжке.Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. При этом юрист все же советует проверять факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц.
социальная пенсия, пенсия, совет эксперта, работа, общество, новости
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

Получить максимальную пенсию после увольнения - совет эксперта

20:42 10.08.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Как обеспечить максимальную пенсию после увольнения, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
Он напомнил, что с 2016 по 2024 год индексация пенсий для работающих пенсионеров была приостановлена и выплаты оставались на уровне, установленном при назначении. С 2025 года индексация вновь начала применяться к работающим пенсионерам.
"Однако все накопленные за этот период повышения добавляются к пенсии только после официального завершения трудовой деятельности", - указывает юрист.
Для получения максимально возможной суммы, советует Виноградов, надо соблюсти ряд условий. Так, согласно части 3 статьи 26.1 Федерального закона № 400-ФЗ, пенсия с учетом всех пропущенных индексаций назначается с первого числа месяца, следующего за увольнением, а выплата в новом размере поступает через месяц после назначения.
"Поэтому оптимальным считается увольнение в конце месяца: это позволяет быстрее перейти на повышенную пенсию, поскольку весь месяц засчитывается как рабочий. Кроме того, если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение", - объясняет юрист.
При этом он отмечает, что после увольнения пенсионер может вновь устроиться на работу, что не отменяет уже произведенный перерасчет. С 2025 года индексация распространяется и на тех, кто продолжает трудиться, поэтому повышенная пенсия сохраняется даже при повторном трудоустройстве. Главное — соблюсти перерыв не менее одного полного календарного месяца, иначе факт увольнения не будет зафиксирован в системе Социального фонда, и перерасчет не произойдет, говорит Виноградов.
Профессор напомнил, что, если человек увольняется в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан освободить его без обязательной отработки двух недель с соответствующей записью в трудовой книжке.
Перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически — подавать заявление не требуется. Главное, чтобы работодатель своевременно передал информацию о расторжении трудового договора в Социальный фонд. При этом юрист все же советует проверять факт передачи данных через личный кабинет на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил РИА Новости, что средний размер пенсии в России на сегодняшний день составляет около 23,5 тысячи рублей в месяц.
