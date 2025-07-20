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Военные пенсии проиндексируют с 1 октября - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Военные пенсии проиндексируют с 1 октября
Военные пенсии проиндексируют с 1 октября - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Военные пенсии проиндексируют с 1 октября
Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T11:07
2025-07-20T11:07
пенсия
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новости
россия
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.Парламентарий уточнил, что изначальные планы по индексации военных пенсий на 4,5% изменены в связи с уточнением инфляционных ожиданий, фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.Президент России Владимир Путин ране подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства – на банковский счет, вклад или карту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранениюНа пенсии жителям новых регионов направят еще 6,5 млрд
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пенсия, армия и флот, новости, россия, вооруженные силы россии, социальный фонд россии
Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

Пенсии военных пенсионеров индексируют на с 1 октября – депутат Говырин

11:07 20.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение.
Пенсионное удостоверение. - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
"С 1 октября денежное довольствие действующих военнослужащих, лежащее в основе расчета пенсионного обеспечения уволенных по выслуге, увеличивается на 7,6%. В том же объеме индексируются пенсии всех военных пенсионеров, а также сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, ФСИН, таможни и федеральной фельдсвязи", — цитирует Говырина РИА Новости.
Парламентарий уточнил, что изначальные планы по индексации военных пенсий на 4,5% изменены в связи с уточнением инфляционных ожиданий, фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.
Президент России Владимир Путин ране подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства – на банковский счет, вклад или карту.
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ПенсияАрмия и флотНовостиРоссияВооруженные силы РоссииСоциальный фонд России
 
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