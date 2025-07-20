https://crimea.ria.ru/20250720/voennye-pensii-proindeksiruyut-s-1-oktyabrya-1148087528.html

Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

Военные пенсии проиндексируют с 1 октября - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Военные пенсии проиндексируют с 1 октября

Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T11:07

2025-07-20T11:07

2025-07-20T11:07

пенсия

армия и флот

новости

россия

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социальный фонд россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Пенсии военных пенсионеров в России проиндексируют на 7,6% с 1 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.Парламентарий уточнил, что изначальные планы по индексации военных пенсий на 4,5% изменены в связи с уточнением инфляционных ожиданий, фактически изменение уже действует, ожидается только соответствующее постановление правительства РФ.Президент России Владимир Путин ране подписал закон, который уточняет механизм выплаты пенсий бывшим сотрудникам силовых ведомств. Согласно документу, пенсионные органы теперь смогут сами определять способ перечисления выплат: через Федеральное казначейство или Сбербанк России. При этом пенсионер сохраняет за собой право выбирать, куда именно должны поступать средства – на банковский счет, вклад или карту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейМуниципальные служащие в приграничье будут получать выплаты по ранениюНа пенсии жителям новых регионов направят еще 6,5 млрд

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсия, армия и флот, новости, россия, вооруженные силы россии, социальный фонд россии