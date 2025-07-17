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Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
В Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T06:20
2025-07-17T06:03
новости
социальный фонд россии
пенсия
социальная пенсия
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.Нововведения затронут тех, кому ранее из-за нехватки необходимого размера пенсионных коэффициентов (ИПК) и стажа в назначении страховой пенсии было отказано, а также граждан, размер пенсии которых был назначен без учета ИПК за эти годы, объяснили в соцфонде.Пересчет будет производиться на основании документов – трудовой книжки, договоров и прочего, выданных работодателями или государственными (муниципальными) органами, или информации, содержащейся в пенсионном деле.Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле
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новости, социальный фонд россии, пенсия, социальная пенсия, крым, новости крыма, новые регионы россии, общество
Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено

СФР: с 1 июля при расчете страховой пенсии учитывается "украинский" стаж крымчан

06:20 17.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.
"При назначении и перерасчете страховых пенсий россиянам учтут в страховой стаж периоды работы на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года. Также периоды работы на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года. И периоды работы на территориях Запорожской области и Херсонской области с 24 февраля по 31 декабря 2022 года", – сказано в сообщении.
Нововведения затронут тех, кому ранее из-за нехватки необходимого размера пенсионных коэффициентов (ИПК) и стажа в назначении страховой пенсии было отказано, а также граждан, размер пенсии которых был назначен без учета ИПК за эти годы, объяснили в соцфонде.
Пересчет будет производиться на основании документов – трудовой книжки, договоров и прочего, выданных работодателями или государственными (муниципальными) органами, или информации, содержащейся в пенсионном деле.
"Если такие документы отсутствуют или нет возможности подтвердить периоды работы официально, признать стаж может межведомственная комиссия на основании других документов", – уточнили специалисты соцфонда.
Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат.
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НовостиСоциальный фонд РоссииПенсияСоциальная пенсияКрымНовости КрымаНовые регионы РоссииОбщество
 
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