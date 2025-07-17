https://crimea.ria.ru/20250717/krymchanam-nachali-uchityvat-ukrainskiy-stazh-dlya-pensii--komu-polozheno-1147990903.html

Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено

Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено

В Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T06:20

2025-07-17T06:20

2025-07-17T06:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с 1 июля для россиян при расчете страховой пенсии начали учитывать стаж работы на территориях Украины, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Отделении СФР по Республике Крым.Нововведения затронут тех, кому ранее из-за нехватки необходимого размера пенсионных коэффициентов (ИПК) и стажа в назначении страховой пенсии было отказано, а также граждан, размер пенсии которых был назначен без учета ИПК за эти годы, объяснили в соцфонде.Пересчет будет производиться на основании документов – трудовой книжки, договоров и прочего, выданных работодателями или государственными (муниципальными) органами, или информации, содержащейся в пенсионном деле.Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 годуМРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублейДорогая "коммуналка" и социальные счета: что ждет россиян в июле

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, социальный фонд россии, пенсия, социальная пенсия, крым, новости крыма, новые регионы россии, общество