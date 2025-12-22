https://crimea.ria.ru/20251222/12-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-chernym-morem-1151897231.html
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 22.12.2025
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и один... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T23:33
2025-12-22T23:33
2025-12-22T23:34
атаки всу на крым
новости сво
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
новости крыма
срочные новости крыма
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251222/ataka-bespilotnikov-vsu-na-sevastopol---chto-izvestno-1151896844.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атаки всу на крым, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем
12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем - Минобороны
23:33 22.12.2025 (обновлено: 23:34 22.12.2025)