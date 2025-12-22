12 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Черным морем

"Двадцать второго декабря текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Республики Крым и один БПЛА - над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении ведомства.