https://crimea.ria.ru/20251222/god-otkrytiy-chudnykh-kak-sevastopol-izmenitsya-v-2026-godu-1151890220.html

Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году

Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Год открытий чудных: как Севастополь изменится в 2026 году

Новый 2026 год для Севастополя станет годом открытий и настоящих чудес в культурной жизни города. Такой предпраздничный прогноз РИА Новости Крым дал директор... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T19:37

2025-12-22T19:37

2025-12-22T19:37

новости

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

эксклюзивы риа новости крым

строительство

городская среда

российская галерея искусств в севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/10/1150954639_0:217:1280:937_1920x0_80_0_0_902a5287552689cb529b0f6dbaaef14c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Новый 2026 год для Севастополя станет годом открытий и настоящих чудес в культурной жизни города. Такой предпраздничный прогноз РИА Новости Крым дал директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов.По словам Виталия Зотова, еще не так давно Севастополь был для многих туристов чем-то вроде "города одного дня". Таким, куда можно было приехать утром и ухать вечером, успев познакомиться с главными достопримечательностями и, если это лето, то даже искупаться в море по пути от одного объекта к другому.Но город преображается, и уже со следующего года все будет иначе, уверен Зотов.Примечательно при этом, что еще до открытия нового здания РГИ на мысе Хрустальном наблюдался все нарастающий интерес к выставкам у молодежи, которая приходила на мероприятия во временный выставочный зал, и это очень хороший знак, отметил он.Символами развития Севастополя, вернувшегося в Россию, по его мнению, является строительство и поочередное открытие именно новых и уникальных объектов культуры и просвещения. Сегодня это "Новый Херсонес", Академия хореографии, а вскоре – Российская галерея искусств и Театр оперы и балета."Все они добавляют свои новые точки интереса. И это не просто новые здания, а современная архитектура, которая будет современной еще не один десяток лет. И будет привлекательной для того, чтобы даже просто приехать и сфотографироваться на ее фоне. А если потом еще и пойти внутрь, то открыть для себя нечто совершенно новое. А что будет очень интересно, это я могу на 100% обещать".По словам Зотова, в этом новом измерении Севастополя – отражается вектор его развития:По мнению Зотова, это и есть чудеса, в которые мы верим и которые сами творим, и осознавать это может быть полезным особенно сейчас, в преддверии Нового года, когда подводим итоги и загадываем желания, как в детстве:"Конечно, надо верить в чудеса. Потому что чем сильнее ты будешь думать о них и верить, тем больше шансов, что они случатся. Ведь чудеса, которые появляются у нас перед глазами, созданы людьми. Они просто хорошо думали об этом и что-то делали для того, чтобы это появилось. И верили в чудо, разумеется".В Крыму 2026 год будет Годом гостеприимства >>Ранее корреспондент РИА Новости Крым побывал на всех пяти уровнях готовящегося к открытию уникального здания музейного комплекса РГИ вместе с его директором Виталием Зотовым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За каким отдыхом чаще всего едут туристы в Крым Новый год в Крыму: что с местами в отелях и банкетных залах Никаких петард и фейерверков – в МВД Крыма напомнили о запрете и штрафах

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

новости, севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, строительство, городская среда, российская галерея искусств в севастополе