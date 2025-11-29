Рейтинг@Mail.ru
Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого
Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого - РИА Новости Крым, 29.11.2025
Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого
Процесс возвращения экспонатов Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого завершен, транспортировку 12 тысяч объектов провели в необычайно... РИА Новости Крым, 29.11.2025
2025-11-29T15:51
2025-11-29T15:51
севастополь
новости севастополя
художественный музей им. крошицкого
музеи крыма
общество
искусство
культура
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Процесс возвращения экспонатов Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого завершен, транспортировку 12 тысяч объектов провели в необычайно короткие сроки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.По словам Развожаева, такая оперативная работа стала возможной благодаря слаженным действиям команды специалистов по перевозке произведений искусства и сотрудников фондовой службы, а также благоприятной осенней погоде. Для переезда привлекли команду с профессиональным оборудованием и транспортом, имеющую опыт работы с ценными объектами Третьяковской галереи.По словам губернатора, на данный момент ведется оценка состояния каждого экспоната. Некоторые нуждаются в срочной реставрации, другие — в плановых работах. Например, рамы полотен, которые были изготовлены в советский период еще из гипса, сейчас уже требуют замены.Также музею предстоит заново составить и согласовать постоянную экспозицию.Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но вскрылись проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержался. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в СевастополеПамятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии
Переезд завершен: 12 тысяч экспонатов вернулись в музей Крошицкого

15:51 29.11.2025
 
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
В Севастопольский музей Крошицкого возвращаются экспонаты после 8-летней реставрации
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Процесс возвращения экспонатов Севастопольского художественного музея имени Михаила Крошицкого завершен, транспортировку 12 тысяч объектов провели в необычайно короткие сроки. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Картины, скульптуры, предметы мебели, фарфор вернулись в родные стены. Транспортировку 12 тысяч объектов завершили всего за полтора месяца — срок очень короткий по музейным меркам", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, такая оперативная работа стала возможной благодаря слаженным действиям команды специалистов по перевозке произведений искусства и сотрудников фондовой службы, а также благоприятной осенней погоде. Для переезда привлекли команду с профессиональным оборудованием и транспортом, имеющую опыт работы с ценными объектами Третьяковской галереи.
По словам губернатора, на данный момент ведется оценка состояния каждого экспоната. Некоторые нуждаются в срочной реставрации, другие — в плановых работах. Например, рамы полотен, которые были изготовлены в советский период еще из гипса, сейчас уже требуют замены.
Также музею предстоит заново составить и согласовать постоянную экспозицию.
Точная дата открытия музея будет определена после завершения всех подготовительных мероприятий и полной готовности экспозиции к приему гостей, добавил Развожаев.
Музей имени Михаила Крошицкого (здание бывшего доходного дома купца Гавалова – ред.) появился в Севастополе в 1899 году. Объект в течение нескольких лет находился на реставрации. С первым подрядчиком контракты расторгли в 2020-м из-за нарушения условий договора. В декабре 2021 возглавлявшая на тот момент департамент культуры Севастополя Ирина Романец заявляла, что работы на объекте находятся "на третьей, завершающей стадии", и в октябре 2022 музей отпразднует 95-летний юбилей в родном здании. Позже стало известно, что этого не будет.
Нынешний подрядчик начал работы на объекте весной 2021 года. В 2023-ем сообщалось, что основные работы по реставрации завершены. Но вскрылись проблемы, из-за которых "переезд" картин из временных хранилищ в родное здание задержался. Все это время фонды музея хранились в помещениях кинотеатра "Москва". В 2023 году также сообщалось, что правительство Севастополя изыскало 100 млн рублей на покупку нового оборудования для отреставрированного музея.
