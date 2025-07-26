Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе
Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе – культурный променад
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Уникальный по своему архитектурному решению и техническому исполнению музейно-выставочный центр Российской галереи искусств в Севастополе без преувеличения обещает стать точкой притяжения не только в городе-герое, но и в России. Вместе с директором музейно-выставочного центра Виталием Зотовым корреспондент РИА Новости Крым побывал на пяти уровнях здания. Что ждет снаружи и внутри гостей нового для города арт-пространства, посетить которое можно будет уже очень скоро, – в нашем репортаже.
Гений австрийского архитектора в русском авангарде
Строительство здания музейно-выставочного центра Российской галереи искусств на мысе Хрустальном, откуда открываются живописные виды города и моря, подходит к концу, и уже можно уверенно сказать, что ничего подобного здесь еще не было.
"Само здание можно назвать предметом искусства, не говоря о том, что ждет внутри. Это гарантирует эффект Бильбао", – отмечает Зотов.
Своим появлением термин обязан одноименному испанскому городу, который преобразился, зажив новой яркой жизнью после возведения здания филиала музея Гуггенхайма. Такой же феномен можно наблюдать и во многих городах России с появлением знаковых архитектурных объектов, в особенности многофункциональных. И в Севастополе как раз такой случай.
Мы стоим на одной из площадок наружного арт-пространства музейного центра недалеко от входной зоны, и кажется будто все сооружение обнимает гостей, чуть нависая над землей, но ощущения, что оно давит нет.
© РИА Новости КрымСтеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Стеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
"Архитектура и правда непривычная для Севастополя, с которым ее роднит разве что белоснежный цвет обшивки. Это современный износостойкий фибробетон, отталкивающий мелкодисперсную пыль, с которой трудно бороться. Такой же у театра. Это единый архитектурный ансамбль", – отмечает Зотов.
Если парящее здание Театра оперы и балета, прямо через дорогу, сравнивают кто с чайкой, кто с волной, кто с дельфином, то это напоминает мне необычного гигантского, но гостеприимного краба. Но так оно выглядит лишь отсюда, и в этом в том числе проявляется гений автора проекта, говорит Зотов.
Здание в четыре раза меньше театра оперы и балета, но совершенно не смотрится "младшим братом". Со стороны центра города это пятиэтажная постройка с открытыми террасами, к которой ведет ярусный парк, и все выглядит монументально. Рядом с театром это уже примерно сравнимое с ним здание.
© РИА Новости КрымТеатр оперы и балета напротив музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Театр оперы и балета напротив музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
А если встать чуть поодаль от культурного кластера, лицом к памятнику Солдату и матросу и спиной к открытому морю, то силуэт здания музея визуально станет продолжением пьедестала для скульптур монумента – настолько совпадают архитектурные формы.
"Австрийский архитектор Вольф Прикс искал вдохновение в русском авангарде начала ХХ века, том же Малевиче с его кубизированными формами. Русский авангард одно из главных проявлений России в мировом искусстве, за что она ценится. К тому же, у нас в стране не так много объектов, которые созданы лучшими архитекторами мира, и для Севастополя это тоже повод для гордости", - отметил Зотов.
Пространство гостеприимства
Всю территорию вокруг здания называют пространством гостеприимства, потому что "концепция в том, чтобы вся площадь была наполнена жизнью и искусством".
"Либо мы сами будем организовывать повсюду активности, либо предоставлять такую возможность другим творческим людям", – уточняет Зотов.
По обе стороны – площадки для отдыха и мероприятий. Причем зона справа организована вокруг остатков храма св. Иоанна Воина, выявленного в Севастополе еще в 1916 году, а раскопанного в ходе археологических изысканий, предварявших строительство центра.
© РИА Новости КрымОстатки храма св. Иоанна Воина у здания музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Остатки храма св. Иоанна Воина у здания музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
Остались фрагменты: ведущая к храму лестница, и алтарная часть, которая превратилась в своеобразную смотровую площадку. Все музеефицированы, но доступно. Здесь заработает бесплатный летний кинотеатр и будут проводить творческие встречи под открытым небом. На подпорной стене расположится мозаичная реплика картины "Оборона Севастополя", а выходящие на улицу террасы станут местом для пленэров.
Ниже и почти до самой Артиллерийской бухты простирается так называемый археологический парк, где тоже сохранены найденные артефакты, а появятся еще и современные скульптуры, которые намерены привезти в том числе из-за рубежа.
© РИА Новости КрымСохранившаяся лестница к храму св. Иоанна Воина у музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Сохранившаяся лестница к храму св. Иоанна Воина у музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
Попасть в здание, однако, можно только с одной стороны, причем оказываетесь вы сразу на третьем уровне, он же первый этаж (описать это словами сложно – надо видеть).
Почти всю входную зону покрывает стеклянный купол. Здесь гостей будут ждать кафе-ресторан, магазин, гардероб, информационные стойки и видеостены с анонсами выставок.
То тут, то там – эскалаторы и лифты, ведущие в разные локации на всех пяти уровнях. И снова "гостеприимные" галереи, многоярусное освещение, "ожившие" картины и – свои сюрпризы.
© РИА Новости КрымЗона гостеприимства внутри стеклянного купола на первом этаже здания Российской галереи искусств - третий уровень
© РИА Новости Крым
Зона гостеприимства внутри стеклянного купола на первом этаже здания Российской галереи искусств - третий уровень
Искусство в "цифре"
Спускаемся на два уровня ниже – "минус второй" этаж. Довольно большое пространство можно назвать своеобразным выставочным залом: на стенах цифровые экраны, на них сменяют друг друга изображения живописных произведений. Сейчас это фрагменты недавней выставки Российской галереи искусств, прошедшей на временной площадке в ожидании собственного здания.
"Еще будет устанавливаться специальное проекционное оборудование, и человек, находясь тут, будет ощущать себя внутри всего сюжета выставки", – отмечает Зотов.
Мы в Центре цифрового искусства, и только этим пространством он не ограничивается.
© РИА Новости КрымГалерея Центра цифрового искусства Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Галерея Центра цифрового искусства Российской галереи искусств в Севастополе
Вот, например, дверь, ведущая в многофункциональный зал, способный превращаться в лаунж-кинотеатр, обычный кинозал и лекционную зону.
"Здесь можно с комфортом, лежа на подушках, смотреть кино. Нажал кнопку – из пола выехали кресла, и проводим мероприятия или киносеансы в традиционном формате", – поясняет Зотов.
А за другой дверью – чудо архитектуры, техники и цифровой индустрии: купольный театр.
Купол – собранный на металлическом каркасе из звукопрозрачных панелей огромный полусферический экран, диаметром 14 метров и высотой 7. Он возвышается над всеми в зале, где 43 места, а откинуть каждое кресло можно едва ли не до положения лежа.
© РИА Новости КрымЗал купольного театра Российской галереи искусств
© РИА Новости Крым
Зал купольного театра Российской галереи искусств
За счет определенного угла наклона купола зритель полностью погружается в виртуальную картинку, глубина и объем которой увеличиваются при использовании специальных очков. При этом создаваемые иллюзии сопровождает звук отовсюду.
"Такая же технология есть в театре "Сферум" в Лас-Вегасе. У нас в России, по сути, аналогов нет. Нечто похожее в Московском Планетарии. Но там более старшего поколения оборудование, здесь – новейшее", – говорит Зотов.
Здесь зрителей обещают погружать вглубь картин на время от нескольких минут до четверти часа – продолжительность сеансов еще тестируется.
"Эта технология не аттракцион ради аттракциона – мы хотим использовать ее как просветительский инструмент. Нам интересно погружать людей внутрь картин, чтобы они могли путешествовать по работам самых известных живописцев". - пояснил директор центра.
Следующий зал – и мы в лаборатории цифрового искусства. Его называют полигоном, где будут проводиться опыты в области гейм-арта. Проект реализуют совместно с Севастопольским государственным университетом, оборудование уже устанавливают.
"Здесь будет исследоваться мир в виртуальных средах. Это определенная ступень развития визуального языка. Мы хотим не только отслеживать его эволюцию, но и быть на острие процессов", – подчеркивает Зотов.
Как в столице
На этом же уровне – "индустриальная зона" и две ее важнейшие локации, в частности Центр исследования и реставрации.
"По масштабам и оснащенности у нашего центра аналоги есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Уже завозятся вакуумные столы, микроскопы для микробиологических исследований – все необходимое для работы со своими фондами и предметами искусства из других музеев", – рассказывает Зотов.
Наблюдать, как реставраторы корпят над всем этим можно будет снаружи благодаря панорамному остеклению стены лаборатории, обращенной к парку.
© РИА Новости КрымВид от музейного центра на город и археологический парк Российской галереи искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Вид от музейного центра на город и археологический парк Российской галереи искусств в Севастополе
А вот вторая часть территории станет одной из самых закрытых и охраняемых, так что подглядеть ничего и нигде не получится.
"Здесь помещения фондохранилища и депозитария, где будут храниться живописные картины, в том числе большие, по 5-6 метров, – на валах, графика, скульптуры, живопись и так далее. Доставляться произведения искусства сюда и отсюда будут на специальных грузовых лифтах", – отмечает Зотов.
© РИА Новости КрымВалы для хранения больших картин в Российской галерее искусств в Севастополе
© РИА Новости Крым
Валы для хранения больших картин в Российской галерее искусств в Севастополе
Грузоподъемность одного из них, к слову, 3,5 тонны, а длина – 7 метров.
Для всех и каждого
Этажом выше ("минус первый") – заработает Центр образования и творчества. Будет несколько студий, где люди разных возрастов, а не только дети, смогут практиковаться в рисунке, живописи, графике и лепке.
"Это не художественная школа в традиционном понимании, а кружковая модель. Мы предложим набор модулей, из которых любой человек может набрать себе занятий, которые будут вести наши штатные педагоги", – отметил Зотов.
Экспозиционное облако
Минуя второй "надземный" этаж, где разместится офис музея, поднимаемся на самый верхний, пятый уровень. Архитектор назвал его "экспозиционным облаком". Прогуливаясь по галерее у огромных окон с видом на море и правда можно ощутить себя на облаке, но суть, разумеется, в другом.
Внутри в этой части здания – три больших зала картинной галереи. А там: не имеющая аналогов передовая система света, работа которой регулируется дистанционно, разноуровневые экспозиционные конструкции, особый температурно-влажностный режим и повсюду музыка.
"Она будет звучать всегда, но разная в зависимости от сюжета выставки и экспозиции", – объясняет Зотов.
© РИА Новости КрымОдин из залов картинной галереи в экспозиционном облаке Российской галереи искусств
© РИА Новости Крым
Один из залов картинной галереи в экспозиционном облаке Российской галереи искусств
А, например, для первой выставки живописи, которая запланирована на май 2026 года, по заказу Российской галереи искусств специально напишут произведение для оркестра.
Здесь же рядом, в отдельном зале, появится "Галерея героев Севастополя". По словам Зотова, это будет постоянная экспозиция, посвященная истории города, и первую выставку в необычном для севастопольцев формате уже готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический" на декабрь.
Спускаемся вниз.
Пятый, он же третий. Четвертый, он же второй... "Как же тут все сложно", – говорю.
"Ну, это объект такого уровня, гениальный проект и исполнение", – откликается Зотов.
© РИА Новости КрымДиректор музейного комплекса Виталий Зотов и пресс-секретарь застройщика Ирина Зенина
© РИА Новости Крым
Директор музейного комплекса Виталий Зотов и пресс-секретарь застройщика Ирина Зенина
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию разрабатывало международное агентство австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию ввели здание Академии хореографии.
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