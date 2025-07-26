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Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2025
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Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе
Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе
Уникальный по своему архитектурному решению и техническому исполнению музейно-выставочный центр Российской галереи искусств в Севастополе без преувеличения... РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T07:03
2025-07-26T07:03
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
российская галерея искусств в севастополе
культура
искусство
видео
строительство
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Уникальный по своему архитектурному решению и техническому исполнению музейно-выставочный центр Российской галереи искусств в Севастополе без преувеличения обещает стать точкой притяжения не только в городе-герое, но и в России. Вместе с директором музейно-выставочного центра Виталием Зотовым корреспондент РИА Новости Крым побывал на пяти уровнях здания. Что ждет снаружи и внутри гостей нового для города арт-пространства, посетить которое можно будет уже очень скоро, – в нашем репортаже.Гений австрийского архитектора в русском авангардеСтроительство здания музейно-выставочного центра Российской галереи искусств на мысе Хрустальном, откуда открываются живописные виды города и моря, подходит к концу, и уже можно уверенно сказать, что ничего подобного здесь еще не было.Своим появлением термин обязан одноименному испанскому городу, который преобразился, зажив новой яркой жизнью после возведения здания филиала музея Гуггенхайма. Такой же феномен можно наблюдать и во многих городах России с появлением знаковых архитектурных объектов, в особенности многофункциональных. И в Севастополе как раз такой случай.Мы стоим на одной из площадок наружного арт-пространства музейного центра недалеко от входной зоны, и кажется будто все сооружение обнимает гостей, чуть нависая над землей, но ощущения, что оно давит нет.Если парящее здание Театра оперы и балета, прямо через дорогу, сравнивают кто с чайкой, кто с волной, кто с дельфином, то это напоминает мне необычного гигантского, но гостеприимного краба. Но так оно выглядит лишь отсюда, и в этом в том числе проявляется гений автора проекта, говорит Зотов.Здание в четыре раза меньше театра оперы и балета, но совершенно не смотрится "младшим братом". Со стороны центра города это пятиэтажная постройка с открытыми террасами, к которой ведет ярусный парк, и все выглядит монументально. Рядом с театром это уже примерно сравнимое с ним здание.А если встать чуть поодаль от культурного кластера, лицом к памятнику Солдату и матросу и спиной к открытому морю, то силуэт здания музея визуально станет продолжением пьедестала для скульптур монумента – настолько совпадают архитектурные формы."Австрийский архитектор Вольф Прикс искал вдохновение в русском авангарде начала ХХ века, том же Малевиче с его кубизированными формами. Русский авангард одно из главных проявлений России в мировом искусстве, за что она ценится. К тому же, у нас в стране не так много объектов, которые созданы лучшими архитекторами мира, и для Севастополя это тоже повод для гордости", - отметил Зотов.Пространство гостеприимстваВсю территорию вокруг здания называют пространством гостеприимства, потому что "концепция в том, чтобы вся площадь была наполнена жизнью и искусством"."Либо мы сами будем организовывать повсюду активности, либо предоставлять такую возможность другим творческим людям", – уточняет Зотов.По обе стороны – площадки для отдыха и мероприятий. Причем зона справа организована вокруг остатков храма св. Иоанна Воина, выявленного в Севастополе еще в 1916 году, а раскопанного в ходе археологических изысканий, предварявших строительство центра.Остались фрагменты: ведущая к храму лестница, и алтарная часть, которая превратилась в своеобразную смотровую площадку. Все музеефицированы, но доступно. Здесь заработает бесплатный летний кинотеатр и будут проводить творческие встречи под открытым небом. На подпорной стене расположится мозаичная реплика картины "Оборона Севастополя", а выходящие на улицу террасы станут местом для пленэров.Ниже и почти до самой Артиллерийской бухты простирается так называемый археологический парк, где тоже сохранены найденные артефакты, а появятся еще и современные скульптуры, которые намерены привезти в том числе из-за рубежа.Попасть в здание, однако, можно только с одной стороны, причем оказываетесь вы сразу на третьем уровне, он же первый этаж (описать это словами сложно – надо видеть).Почти всю входную зону покрывает стеклянный купол. Здесь гостей будут ждать кафе-ресторан, магазин, гардероб, информационные стойки и видеостены с анонсами выставок.То тут, то там – эскалаторы и лифты, ведущие в разные локации на всех пяти уровнях. И снова "гостеприимные" галереи, многоярусное освещение, "ожившие" картины и – свои сюрпризы.Искусство в "цифре"Спускаемся на два уровня ниже – "минус второй" этаж. Довольно большое пространство можно назвать своеобразным выставочным залом: на стенах цифровые экраны, на них сменяют друг друга изображения живописных произведений. Сейчас это фрагменты недавней выставки Российской галереи искусств, прошедшей на временной площадке в ожидании собственного здания.Мы в Центре цифрового искусства, и только этим пространством он не ограничивается.Вот, например, дверь, ведущая в многофункциональный зал, способный превращаться в лаунж-кинотеатр, обычный кинозал и лекционную зону."Здесь можно с комфортом, лежа на подушках, смотреть кино. Нажал кнопку – из пола выехали кресла, и проводим мероприятия или киносеансы в традиционном формате", – поясняет Зотов.А за другой дверью – чудо архитектуры, техники и цифровой индустрии: купольный театр.Купол – собранный на металлическом каркасе из звукопрозрачных панелей огромный полусферический экран, диаметром 14 метров и высотой 7. Он возвышается над всеми в зале, где 43 места, а откинуть каждое кресло можно едва ли не до положения лежа."Такая же технология есть в театре "Сферум" в Лас-Вегасе. У нас в России, по сути, аналогов нет. Нечто похожее в Московском Планетарии. Но там более старшего поколения оборудование, здесь – новейшее", – говорит Зотов.Здесь зрителей обещают погружать вглубь картин на время от нескольких минут до четверти часа – продолжительность сеансов еще тестируется."Эта технология не аттракцион ради аттракциона – мы хотим использовать ее как просветительский инструмент. Нам интересно погружать людей внутрь картин, чтобы они могли путешествовать по работам самых известных живописцев". - пояснил директор центра.Следующий зал – и мы в лаборатории цифрового искусства. Его называют полигоном, где будут проводиться опыты в области гейм-арта. Проект реализуют совместно с Севастопольским государственным университетом, оборудование уже устанавливают.Как в столицеНа этом же уровне – "индустриальная зона" и две ее важнейшие локации, в частности Центр исследования и реставрации.Наблюдать, как реставраторы корпят над всем этим можно будет снаружи благодаря панорамному остеклению стены лаборатории, обращенной к парку.А вот вторая часть территории станет одной из самых закрытых и охраняемых, так что подглядеть ничего и нигде не получится."Здесь помещения фондохранилища и депозитария, где будут храниться живописные картины, в том числе большие, по 5-6 метров, – на валах, графика, скульптуры, живопись и так далее. Доставляться произведения искусства сюда и отсюда будут на специальных грузовых лифтах", – отмечает Зотов.Грузоподъемность одного из них, к слову, 3,5 тонны, а длина – 7 метров.Для всех и каждогоЭтажом выше ("минус первый") – заработает Центр образования и творчества. Будет несколько студий, где люди разных возрастов, а не только дети, смогут практиковаться в рисунке, живописи, графике и лепке.Экспозиционное облакоМинуя второй "надземный" этаж, где разместится офис музея, поднимаемся на самый верхний, пятый уровень. Архитектор назвал его "экспозиционным облаком". Прогуливаясь по галерее у огромных окон с видом на море и правда можно ощутить себя на облаке, но суть, разумеется, в другом."Она будет звучать всегда, но разная в зависимости от сюжета выставки и экспозиции", – объясняет Зотов.А, например, для первой выставки живописи, которая запланирована на май 2026 года, по заказу Российской галереи искусств специально напишут произведение для оркестра.Здесь же рядом, в отдельном зале, появится "Галерея героев Севастополя". По словам Зотова, это будет постоянная экспозиция, посвященная истории города, и первую выставку в необычном для севастопольцев формате уже готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический" на декабрь.Спускаемся вниз.Пятый, он же третий. Четвертый, он же второй... "Как же тут все сложно", – говорю."Ну, это объект такого уровня, гениальный проект и исполнение", – откликается Зотов. Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию разрабатывало международное агентство австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию ввели здание Академии хореографии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. 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севастополь, российская галерея искусств в севастополе, культура, искусство , видео, строительство, городская среда
Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе

Пять уровней уникальности Российской галереи искусств в Севастополе – культурный променад

07:03 26.07.2025
 
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Анна Петрова, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Уникальный по своему архитектурному решению и техническому исполнению музейно-выставочный центр Российской галереи искусств в Севастополе без преувеличения обещает стать точкой притяжения не только в городе-герое, но и в России. Вместе с директором музейно-выставочного центра Виталием Зотовым корреспондент РИА Новости Крым побывал на пяти уровнях здания. Что ждет снаружи и внутри гостей нового для города арт-пространства, посетить которое можно будет уже очень скоро, – в нашем репортаже.

Гений австрийского архитектора в русском авангарде

Строительство здания музейно-выставочного центра Российской галереи искусств на мысе Хрустальном, откуда открываются живописные виды города и моря, подходит к концу, и уже можно уверенно сказать, что ничего подобного здесь еще не было.
"Само здание можно назвать предметом искусства, не говоря о том, что ждет внутри. Это гарантирует эффект Бильбао", – отмечает Зотов.
Своим появлением термин обязан одноименному испанскому городу, который преобразился, зажив новой яркой жизнью после возведения здания филиала музея Гуггенхайма. Такой же феномен можно наблюдать и во многих городах России с появлением знаковых архитектурных объектов, в особенности многофункциональных. И в Севастополе как раз такой случай.
Мы стоим на одной из площадок наружного арт-пространства музейного центра недалеко от входной зоны, и кажется будто все сооружение обнимает гостей, чуть нависая над землей, но ощущения, что оно давит нет.
© РИА Новости КрымСтеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
Стеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Стеклянный купол входной зоны музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
"Архитектура и правда непривычная для Севастополя, с которым ее роднит разве что белоснежный цвет обшивки. Это современный износостойкий фибробетон, отталкивающий мелкодисперсную пыль, с которой трудно бороться. Такой же у театра. Это единый архитектурный ансамбль", – отмечает Зотов.
Если парящее здание Театра оперы и балета, прямо через дорогу, сравнивают кто с чайкой, кто с волной, кто с дельфином, то это напоминает мне необычного гигантского, но гостеприимного краба. Но так оно выглядит лишь отсюда, и в этом в том числе проявляется гений автора проекта, говорит Зотов.
Здание в четыре раза меньше театра оперы и балета, но совершенно не смотрится "младшим братом". Со стороны центра города это пятиэтажная постройка с открытыми террасами, к которой ведет ярусный парк, и все выглядит монументально. Рядом с театром это уже примерно сравнимое с ним здание.
© РИА Новости КрымТеатр оперы и балета напротив музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
Театр оперы и балета напротив музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Театр оперы и балета напротив музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
А если встать чуть поодаль от культурного кластера, лицом к памятнику Солдату и матросу и спиной к открытому морю, то силуэт здания музея визуально станет продолжением пьедестала для скульптур монумента – настолько совпадают архитектурные формы.
"Австрийский архитектор Вольф Прикс искал вдохновение в русском авангарде начала ХХ века, том же Малевиче с его кубизированными формами. Русский авангард одно из главных проявлений России в мировом искусстве, за что она ценится. К тому же, у нас в стране не так много объектов, которые созданы лучшими архитекторами мира, и для Севастополя это тоже повод для гордости", - отметил Зотов.

Пространство гостеприимства

Всю территорию вокруг здания называют пространством гостеприимства, потому что "концепция в том, чтобы вся площадь была наполнена жизнью и искусством".
"Либо мы сами будем организовывать повсюду активности, либо предоставлять такую возможность другим творческим людям", – уточняет Зотов.
По обе стороны – площадки для отдыха и мероприятий. Причем зона справа организована вокруг остатков храма св. Иоанна Воина, выявленного в Севастополе еще в 1916 году, а раскопанного в ходе археологических изысканий, предварявших строительство центра.
© РИА Новости КрымОстатки храма св. Иоанна Воина у здания музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
Остатки храма св. Иоанна Воина у здания музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Остатки храма св. Иоанна Воина у здания музейного комплекса Российской галереи искусств в Севастополе
Остались фрагменты: ведущая к храму лестница, и алтарная часть, которая превратилась в своеобразную смотровую площадку. Все музеефицированы, но доступно. Здесь заработает бесплатный летний кинотеатр и будут проводить творческие встречи под открытым небом. На подпорной стене расположится мозаичная реплика картины "Оборона Севастополя", а выходящие на улицу террасы станут местом для пленэров.
Ниже и почти до самой Артиллерийской бухты простирается так называемый археологический парк, где тоже сохранены найденные артефакты, а появятся еще и современные скульптуры, которые намерены привезти в том числе из-за рубежа.
© РИА Новости КрымСохранившаяся лестница к храму св. Иоанна Воина у музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
Сохранившаяся лестница к храму св. Иоанна Воина у музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Сохранившаяся лестница к храму св. Иоанна Воина у музейного центра Российской галереи искусств в Севастополе
Попасть в здание, однако, можно только с одной стороны, причем оказываетесь вы сразу на третьем уровне, он же первый этаж (описать это словами сложно – надо видеть).
Почти всю входную зону покрывает стеклянный купол. Здесь гостей будут ждать кафе-ресторан, магазин, гардероб, информационные стойки и видеостены с анонсами выставок.
То тут, то там – эскалаторы и лифты, ведущие в разные локации на всех пяти уровнях. И снова "гостеприимные" галереи, многоярусное освещение, "ожившие" картины и – свои сюрпризы.
© РИА Новости КрымЗона гостеприимства внутри стеклянного купола на первом этаже здания Российской галереи искусств - третий уровень
Зона гостеприимства внутри стеклянного купола на первом этаже здания Российской галереи искусств - третий уровень - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Зона гостеприимства внутри стеклянного купола на первом этаже здания Российской галереи искусств - третий уровень

Искусство в "цифре"

Спускаемся на два уровня ниже – "минус второй" этаж. Довольно большое пространство можно назвать своеобразным выставочным залом: на стенах цифровые экраны, на них сменяют друг друга изображения живописных произведений. Сейчас это фрагменты недавней выставки Российской галереи искусств, прошедшей на временной площадке в ожидании собственного здания.
"Еще будет устанавливаться специальное проекционное оборудование, и человек, находясь тут, будет ощущать себя внутри всего сюжета выставки", – отмечает Зотов.
Мы в Центре цифрового искусства, и только этим пространством он не ограничивается.
© РИА Новости КрымГалерея Центра цифрового искусства Российской галереи искусств в Севастополе
Галерея Центра цифрового искусства Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Галерея Центра цифрового искусства Российской галереи искусств в Севастополе
Вот, например, дверь, ведущая в многофункциональный зал, способный превращаться в лаунж-кинотеатр, обычный кинозал и лекционную зону.
"Здесь можно с комфортом, лежа на подушках, смотреть кино. Нажал кнопку – из пола выехали кресла, и проводим мероприятия или киносеансы в традиционном формате", – поясняет Зотов.
А за другой дверью – чудо архитектуры, техники и цифровой индустрии: купольный театр.
Купол – собранный на металлическом каркасе из звукопрозрачных панелей огромный полусферический экран, диаметром 14 метров и высотой 7. Он возвышается над всеми в зале, где 43 места, а откинуть каждое кресло можно едва ли не до положения лежа.
© РИА Новости КрымЗал купольного театра Российской галереи искусств
Зал купольного театра Российской галереи искусств - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Зал купольного театра Российской галереи искусств
За счет определенного угла наклона купола зритель полностью погружается в виртуальную картинку, глубина и объем которой увеличиваются при использовании специальных очков. При этом создаваемые иллюзии сопровождает звук отовсюду.
"Такая же технология есть в театре "Сферум" в Лас-Вегасе. У нас в России, по сути, аналогов нет. Нечто похожее в Московском Планетарии. Но там более старшего поколения оборудование, здесь – новейшее", – говорит Зотов.
Здесь зрителей обещают погружать вглубь картин на время от нескольких минут до четверти часа – продолжительность сеансов еще тестируется.
"Эта технология не аттракцион ради аттракциона – мы хотим использовать ее как просветительский инструмент. Нам интересно погружать людей внутрь картин, чтобы они могли путешествовать по работам самых известных живописцев". - пояснил директор центра.
Следующий зал – и мы в лаборатории цифрового искусства. Его называют полигоном, где будут проводиться опыты в области гейм-арта. Проект реализуют совместно с Севастопольским государственным университетом, оборудование уже устанавливают.
"Здесь будет исследоваться мир в виртуальных средах. Это определенная ступень развития визуального языка. Мы хотим не только отслеживать его эволюцию, но и быть на острие процессов", – подчеркивает Зотов.
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Как в столице

На этом же уровне – "индустриальная зона" и две ее важнейшие локации, в частности Центр исследования и реставрации.
"По масштабам и оснащенности у нашего центра аналоги есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Уже завозятся вакуумные столы, микроскопы для микробиологических исследований – все необходимое для работы со своими фондами и предметами искусства из других музеев", – рассказывает Зотов.
Наблюдать, как реставраторы корпят над всем этим можно будет снаружи благодаря панорамному остеклению стены лаборатории, обращенной к парку.
© РИА Новости КрымВид от музейного центра на город и археологический парк Российской галереи искусств в Севастополе
Вид от музейного центра на город и археологический парк Российской галереи искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Вид от музейного центра на город и археологический парк Российской галереи искусств в Севастополе
А вот вторая часть территории станет одной из самых закрытых и охраняемых, так что подглядеть ничего и нигде не получится.
"Здесь помещения фондохранилища и депозитария, где будут храниться живописные картины, в том числе большие, по 5-6 метров, – на валах, графика, скульптуры, живопись и так далее. Доставляться произведения искусства сюда и отсюда будут на специальных грузовых лифтах", – отмечает Зотов.
© РИА Новости КрымВалы для хранения больших картин в Российской галерее искусств в Севастополе
Валы для хранения больших картин в Российской галерее искусств в Севастополе - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Валы для хранения больших картин в Российской галерее искусств в Севастополе
Грузоподъемность одного из них, к слову, 3,5 тонны, а длина – 7 метров.

Для всех и каждого

Этажом выше ("минус первый") – заработает Центр образования и творчества. Будет несколько студий, где люди разных возрастов, а не только дети, смогут практиковаться в рисунке, живописи, графике и лепке.
"Это не художественная школа в традиционном понимании, а кружковая модель. Мы предложим набор модулей, из которых любой человек может набрать себе занятий, которые будут вести наши штатные педагоги", – отметил Зотов.

Экспозиционное облако

Минуя второй "надземный" этаж, где разместится офис музея, поднимаемся на самый верхний, пятый уровень. Архитектор назвал его "экспозиционным облаком". Прогуливаясь по галерее у огромных окон с видом на море и правда можно ощутить себя на облаке, но суть, разумеется, в другом.
Внутри в этой части здания – три больших зала картинной галереи. А там: не имеющая аналогов передовая система света, работа которой регулируется дистанционно, разноуровневые экспозиционные конструкции, особый температурно-влажностный режим и повсюду музыка.
"Она будет звучать всегда, но разная в зависимости от сюжета выставки и экспозиции", – объясняет Зотов.
© РИА Новости КрымОдин из залов картинной галереи в экспозиционном облаке Российской галереи искусств
Один из залов картинной галереи в экспозиционном облаке Российской галереи искусств - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Один из залов картинной галереи в экспозиционном облаке Российской галереи искусств
А, например, для первой выставки живописи, которая запланирована на май 2026 года, по заказу Российской галереи искусств специально напишут произведение для оркестра.
Здесь же рядом, в отдельном зале, появится "Галерея героев Севастополя". По словам Зотова, это будет постоянная экспозиция, посвященная истории города, и первую выставку в необычном для севастопольцев формате уже готовят совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический" на декабрь.
Спускаемся вниз.
Пятый, он же третий. Четвертый, он же второй... "Как же тут все сложно", – говорю.
"Ну, это объект такого уровня, гениальный проект и исполнение", – откликается Зотов.
© РИА Новости КрымДиректор музейного комплекса Виталий Зотов и пресс-секретарь застройщика Ирина Зенина
Директор музейного комплекса Виталий Зотов и пресс-секретарь застройщика Ирина Зенина - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости Крым
Директор музейного комплекса Виталий Зотов и пресс-секретарь застройщика Ирина Зенина
Культурно-образовательный кластер на мысе Хрустальный в Севастополе возводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Архитектурную концепцию разрабатывало международное агентство австрийского архитектора Вольфа Прикса. Первым в эксплуатацию ввели здание Академии хореографии.
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