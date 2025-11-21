Рейтинг@Mail.ru
Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе
Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.11.2025
Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе
Компания "Севастопольстройпроект" определена единым подрядчиком реставрации Исторического бульвара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Компания "Севастопольстройпроект" определена единым подрядчиком реставрации Исторического бульвара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, благодаря поддержке Минстроя РФ, Минфина и лично вице-премьера Марата Хуснуллина удалось решить вопрос выделения дополнительного финансирования объекта в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя.Проект благоустройства объекта должен пройти экспертизу и архитектурный совет. На бульваре будут восстановлены исторические объекты и ограждение, проложены коммуникации, высажены растения, установлено освещение.Губернатор добавил, что 15 объектов культурного наследия на Историческом бульваре уже отреставрированы. Крупнейший из них – здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах". Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия здания панорамы — апрель следующего года.По словам Развожаева, прохождение экспертизы завершится ориентировочно к весне следующего года, после чего подрядчик приступит к выполнению основных работ на бульваре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Памятникам культурного наследия по всей России ищут хозяев: что в Крыму Как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии Спустя 8 лет: музей Крошицкого в Севастополе откроют после реставрации
севастополь
севастополь
Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе

Кабмин РФ определил подрядчика реставрации Исторического бульвара в Севастополе

13:45 21.11.2025 (обновлено: 14:43 21.11.2025)
 
Исторический бульвар в Севастополе
Исторический бульвар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Компания "Севастопольстройпроект" определена единым подрядчиком реставрации Исторического бульвара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Единым подрядчиоком стало наше государственное предприятие — АО "Севастопольстройпроект", которое теперь будет заниматься подготовкой проектной документации, выполнением инженерных изысканий и строительных работ на Историческом бульваре", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.

© Telegram Михаил РазвожаевИсторический бульвар в Севастополе
Исторический бульвар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
По словам Развожаева, благодаря поддержке Минстроя РФ, Минфина и лично вице-премьера Марата Хуснуллина удалось решить вопрос выделения дополнительного финансирования объекта в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевИсторический бульвар в Севастополе
Исторический бульвар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Проект благоустройства объекта должен пройти экспертизу и архитектурный совет. На бульваре будут восстановлены исторические объекты и ограждение, проложены коммуникации, высажены растения, установлено освещение.
© Telegram Михаил РазвожаевИсторический бульвар в Севастополе
Исторический бульвар в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Губернатор добавил, что 15 объектов культурного наследия на Историческом бульваре уже отреставрированы. Крупнейший из них – здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах". Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия здания панорамы — апрель следующего года.
По словам Развожаева, прохождение экспертизы завершится ориентировочно к весне следующего года, после чего подрядчик приступит к выполнению основных работ на бульваре.
