Определен подрядчик реставрации Исторического бульвара в Севастополе

13:45 21.11.2025 (обновлено: 14:43 21.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Компания "Севастопольстройпроект" определена единым подрядчиком реставрации Исторического бульвара в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Единым подрядчиоком стало наше государственное предприятие — АО "Севастопольстройпроект", которое теперь будет заниматься подготовкой проектной документации, выполнением инженерных изысканий и строительных работ на Историческом бульваре", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, благодаря поддержке Минстроя РФ, Минфина и лично вице-премьера Марата Хуснуллина удалось решить вопрос выделения дополнительного финансирования объекта в рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя.
Проект благоустройства объекта должен пройти экспертизу и архитектурный совет. На бульваре будут восстановлены исторические объекты и ограждение, проложены коммуникации, высажены растения, установлено освещение.
Губернатор добавил, что 15 объектов культурного наследия на Историческом бульваре уже отреставрированы. Крупнейший из них – здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах". Сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия здания панорамы — апрель следующего года.
По словам Развожаева, прохождение экспертизы завершится ориентировочно к весне следующего года, после чего подрядчик приступит к выполнению основных работ на бульваре.
