Севастополь отражает атаку ВСУ
Севастополь отражает атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Севастополь отражает атаку ВСУ
В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T20:44
2025-12-22T20:44
2025-12-22T20:47
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он также напомнил, что военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия. Пули не попавшие в цель с ускорением свободного падения всегда возвращаются вниз. При сбитии ракетами на землю могут упасть разгонные модули ракет ПВО, обломки БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
20:44 22.12.2025 (обновлено: 20:47 22.12.2025)