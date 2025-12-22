https://crimea.ria.ru/20251222/otkaz-otdat-kievu-aktivy-rf--o-chem-govorit-takoy-shag-evropy-1151894658.html

Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы

Европа постепенно осознает невозможность победить Россию и необходимость выживать самим в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ, поэтому может РИА Новости Крым, 22.12.2025

радио "спутник в крыму"

новости

крым

мнения

игорь шатров

замороженные активы россии

замороженные российские активы

россия

европейский союз (ес)

европа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Европа постепенно осознает невозможность победить Россию и необходимость выживать самим в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ, поэтому может пойти на постепенное налаживание взаимоотношений с Москвой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Принятое лидерами Евросоюза решение о выдаче Киеву кредита без использования замороженных российских активов обеспечил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщало издание Politico.По его мнению, это является свидетельством того, что старая Европа начинает постепенно осознавать две вещи: невозможность победить Москву на поле боя, и необходимость выживать самим, что станет затруднительным для ЕС в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ."Так что процесс пошел. 2026 год будет очень интересным. Вероятно, через год мы будем говорить совершенно о другом мире. Надеюсь, более мирном. Конечно, будет очень сложный период согласований, который может растянуться на несколько лет, политическое будущее Украины в 2026-м году не будет решено, но боевые действия могут быть в 2026 годупрекращены, отношения с Европой могут начать восстанавливаться, а с Соединенными Штатами – развиваться в геометрической прогрессии", – считает Шатров.При этом, по мнению эксперта, Москва и Вашингтон уже в новом году могут достигнуть сразу нескольких крупных договоренностей по глобальным проектам. В частности, это могут быть совместные арктические проекты. Это не позволит разрушить основу, даже в случае прихода демократической администрации после президенства Дональда Трампа. При приходе республиканской администрации этот диалог тем более будет продолжен.Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евросоюз согласовал заморозку активов РФ до выплат УкраинеЗаморозка российских активов стала признанием ЕС своего поражения - МИДУдар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФ

крым

россия

европа

2025

