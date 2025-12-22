Рейтинг@Mail.ru
Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы - РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251222/otkaz-otdat-kievu-aktivy-rf--o-chem-govorit-takoy-shag-evropy-1151894658.html
Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы
Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Отказ отдать Киеву активы РФ – о чем говорит такой шаг Европы
Европа постепенно осознает невозможность победить Россию и необходимость выживать самим в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ, поэтому может РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T22:14
2025-12-22T22:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Европа постепенно осознает невозможность победить Россию и необходимость выживать самим в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ, поэтому может пойти на постепенное налаживание взаимоотношений с Москвой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Принятое лидерами Евросоюза решение о выдаче Киеву кредита без использования замороженных российских активов обеспечил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщало издание Politico.По его мнению, это является свидетельством того, что старая Европа начинает постепенно осознавать две вещи: невозможность победить Москву на поле боя, и необходимость выживать самим, что станет затруднительным для ЕС в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ."Так что процесс пошел. 2026 год будет очень интересным. Вероятно, через год мы будем говорить совершенно о другом мире. Надеюсь, более мирном. Конечно, будет очень сложный период согласований, который может растянуться на несколько лет, политическое будущее Украины в 2026-м году не будет решено, но боевые действия могут быть в 2026 годупрекращены, отношения с Европой могут начать восстанавливаться, а с Соединенными Штатами – развиваться в геометрической прогрессии", – считает Шатров.При этом, по мнению эксперта, Москва и Вашингтон уже в новом году могут достигнуть сразу нескольких крупных договоренностей по глобальным проектам. В частности, это могут быть совместные арктические проекты. Это не позволит разрушить основу, даже в случае прихода демократической администрации после президенства Дональда Трампа. При приходе республиканской администрации этот диалог тем более будет продолжен.Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Европа постепенно осознает невозможность победить Россию и необходимость выживать самим в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ, поэтому может пойти на постепенное налаживание взаимоотношений с Москвой. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Принятое лидерами Евросоюза решение о выдаче Киеву кредита без использования замороженных российских активов обеспечил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщало издание Politico.

"Европа себя как союз убивает. Представители старой Европы переобуваются на лету. Они сейчас спешат для того, чтобы оказаться первыми в возрождении диалога с Россией. Они видят, что США не прекращают диалог. И европейцам надо застолбить свое место. Макрон оказался первым, но их будут десятки", – комментирует тему политолог.

По его мнению, это является свидетельством того, что старая Европа начинает постепенно осознавать две вещи: невозможность победить Москву на поле боя, и необходимость выживать самим, что станет затруднительным для ЕС в новом мире, который сейчас выстраивается при участии РФ.
"Так что процесс пошел. 2026 год будет очень интересным. Вероятно, через год мы будем говорить совершенно о другом мире. Надеюсь, более мирном. Конечно, будет очень сложный период согласований, который может растянуться на несколько лет, политическое будущее Украины в 2026-м году не будет решено, но боевые действия могут быть в 2026 годупрекращены, отношения с Европой могут начать восстанавливаться, а с Соединенными Штатами – развиваться в геометрической прогрессии", – считает Шатров.
При этом, по мнению эксперта, Москва и Вашингтон уже в новом году могут достигнуть сразу нескольких крупных договоренностей по глобальным проектам. В частности, это могут быть совместные арктические проекты. Это не позволит разрушить основу, даже в случае прихода демократической администрации после президенства Дональда Трампа. При приходе республиканской администрации этот диалог тем более будет продолжен.
Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.
