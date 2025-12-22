https://crimea.ria.ru/20251222/kak-makron-obespechil-kredit-es-kievu-bez-zamorozhennykh-aktivov-rossii-1151870820.html

Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России

Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России - РИА Новости Крым, 22.12.2025

Как Макрон обеспечил кредит ЕС Киеву без замороженных активов России

Принятое лидерами Евросоюза решение о выдаче Киеву кредита без использования замороженных российских активов обеспечил президент Франции Эммануэль Макрон. Об... РИА Новости Крым, 22.12.2025

2025-12-22T11:41

2025-12-22T11:41

2025-12-22T11:41

эммануэль макрон

франция

европейский союз (ес)

замороженные активы россии

замороженные российские активы

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122443595_9:0:3650:2048_1920x0_80_0_0_f26f96efcd33e54394949dccfa5b333f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Принятое лидерами Евросоюза решение о выдаче Киеву кредита без использования замороженных российских активов обеспечил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишет Politico.На прошлой неделе в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита, напомнили в публикации.В материале отмечено, что, по данным дипломатов, Париж незаметно работал над тем, чтобы Евросоюз мог осуществить "план Б": кредит Киеву за счет совместного заимствования. Помощники Макрона в день саммита пытались гарантировать, что Венгрия не наложит вето на заимствование в рамках бюджета евроблока, если вариант кредита за счет российских активов будет отвергнут. Президент Франции также обсудил эту тему с венгерским премьером Виктором Орбаном, отметили в издании.Президент России Владимир Путин в ходе программы "Итоги года" заявил, что попытки европейских властей изъять замороженные активы РФ являются грабежом, но им это не удается сделать, поскольку такие действия будут иметь серьезные последствия.12 декабря ЕС согласовал заморозку российских активов. Глава Евросовета Антониу Кошта уточнил, что средства будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова по этому поводу отметила, что ЕС расписался в том, что украинская ноша становится для него неподъемной и приходится прибегать к воровству, но без последствий такие поступки не остаются – Россия уже действует.18 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС, центральным вопросом которого является финансирование Украины на 2026-2027 годы. Еврокомиссия выдвинула для обсуждения два варианта кредитования Киева – коллективный заем и "репарационный кредит". Ни один из вариантов не имел единогласной поддержки.В пятницу, 19 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС отказался от идеи конфисковать активы РФ, когда выяснилось, что частных активов Евросоюза в России больше, и они могут быть заморожены в ответ.В Кремле ранее неоднократно заявляли, что если произойдет конфискация российских активов, то эти действия без ответа не останутся, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по подстрекателям войны: Дмитриев об отказе конфисковать активы РФЕС недоволен оказанием помощи Киеву за счет бюджета союза - ТускБритания лоббирует кражу замороженных активов России – СВР

франция

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эммануэль макрон, франция, европейский союз (ес), замороженные активы россии, замороженные российские активы, политика, россия