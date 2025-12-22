https://crimea.ria.ru/20251222/orvi-nakryvaet-krym-chislo-zabolevshikh-dostiglo-desyati-tysyach-1151886708.html

ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч

2025-12-22T15:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не "перешагнул" эпидемический порог.Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2). Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 – закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппаЭпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

