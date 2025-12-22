Рейтинг@Mail.ru
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251222/orvi-nakryvaet-krym-chislo-zabolevshikh-dostiglo-desyati-tysyach-1151886708.html
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч - РИА Новости Крым, 22.12.2025
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T15:51
2025-12-22T15:52
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bdb2391e4ad440042892a6debcc9d091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не "перешагнул" эпидемический порог.Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2). Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 – закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппаЭпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_753ae271a6382e80c12953d5cefb6477.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, орви, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч

Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла на 15% и превысила 10 тысяч больных

15:51 22.12.2025 (обновлено: 15:52 22.12.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСезон простуд
Сезон простуд - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 10146 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 15,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 10,9%", – уточнили в ведомстве.

В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не "перешагнул" эпидемический порог.
Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2).
Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.
"В Республике Крым за период с 15 по 21 декабря был приостановлен учебный процесс в 65-ти классах тридцати школ, в 33-х группах в 21-м дошкольном учреждении", – рассказали в управлении.
В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 – закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.
Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рисках
Врач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппа
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяОРВИЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:57В Крыму практически завершили национализацию крупных активов врагов РФ
16:50В России объявили войну старению
16:39Лукашенко рассказал подробности о размещении "Орешника" в Белоруссии
16:26В Севастополе запустили новую канализационную насосную станцию
16:12Крым готов к приему 10 миллионов туристов – власти
16:02В Севастополе появилось отделение радионуклидной диагностики
15:51ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
15:42В Крыму дали срок напавшим на чемпиона России по боксу
15:30Стали известны подробности массового ДТП в Севастополе
15:25ВТБ узнал, что россияне хотели бы изменить в новогодних подарках
15:10Детство независимо от диагноза: как творчество помогает детям в больнице
15:00Массовое ДТП произошло в Севастополе – есть пострадавший
14:51В Крыму тянут водоводы и модернизируют сети - что сделано за год
14:40Часть Симферополя обесточена - что известно
14:31Из горящей квартиры в Саках спасли 60-летнего мужчину
14:12Стартовал XII Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
14:05Армия РФ идет вперед – Киев за сутки потерял больше 1200 боевиков
13:52Темпы импортозамещения между странами СНГ растут – Путин
13:40Армия России нанесла удары по портам и энергообъектам Украины
13:30Участник расстрела трех человек в Крыму пойдет под суд спустя 30 лет
Лента новостейМолния