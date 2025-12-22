https://crimea.ria.ru/20251222/orvi-nakryvaet-krym-chislo-zabolevshikh-dostiglo-desyati-tysyach-1151886708.html
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч - РИА Новости Крым, 22.12.2025
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2025
2025-12-22T15:51
2025-12-22T15:51
2025-12-22T15:52
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
орви
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_bdb2391e4ad440042892a6debcc9d091.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не "перешагнул" эпидемический порог.Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2). Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 – закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.Ранее сообщалось, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID в Крыму изменился: врач рассказала о новых рискахВрач рассказала о зафиксированных в России формах гонконгского гриппаЭпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134796195_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_753ae271a6382e80c12953d5cefb6477.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, орви, здравоохранение в крыму и севастополе
ОРВИ накрывает Крым: число заболевших достигло 10 тысяч
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла на 15% и превысила 10 тысяч больных
15:51 22.12.2025 (обновлено: 15:52 22.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Крыму более 10 тысяч крымчан заболели острыми респираторными вирусными инфекциями за неделю, рост заболеваемости продолжается. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"На последней отчетной неделе в Республике Крым отмечается рост уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, заболело 10146 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 15,1%, но ниже уровня эпидемического порога на 10,9%", – уточнили в ведомстве.
В Севастополе заболели 4385 человек. Уровень увеличился на 34% с прошлой недели, но все еще не "перешагнул" эпидемический порог.
Как отметили в Роспотребнадзоре, высокая заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии. Также отмечается активность гриппа типа А (H3N2).
Из-за роста заболеваемости на неделе был введен карантин в ряде учебных учреждений.
"В Республике Крым за период с 15 по 21 декабря был приостановлен учебный процесс в 65-ти классах тридцати школ, в 33-х группах в 21-м дошкольном учреждении", – рассказали в управлении.
В Севастополе полностью закрыты 4 школы, еще в 35 – закрыты 99 классов. Приостановлен процесс в 7 группах пяти детских садов.
Ранее сообщалось
, что для профилактики сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом жители Крыма, особенно дети, остро нуждаются в единственном витамине, которого им на полуострове не хватает – D.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: