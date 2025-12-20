https://crimea.ria.ru/20251220/epidsezon-v-krymu-zabolevaemost-orvi-i-grippom-rastet-1151828981.html

Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными инфекциями дыхательных органов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла - ред.), сказала Абдурашидова.Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19."Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", – отметила она.Ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь оценила ситуацию с заболеваемостью в Крыму к концу 2025 года и дала свой прогноз относительно того, когда ждать пика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в СевастополеЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего

