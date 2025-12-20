https://crimea.ria.ru/20251220/epidsezon-v-krymu-zabolevaemost-orvi-i-grippom-rastet-1151828981.html
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T10:01
2025-12-20T10:01
2025-12-20T10:01
радио "спутник в крыму"
крым
орви
грипп
общество
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
новости крыма
вирусы
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_d70bd46d2e0e24d1302331dd2a2ca7be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными инфекциями дыхательных органов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла - ред.), сказала Абдурашидова.Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19."Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", – отметила она.Ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь оценила ситуацию с заболеваемостью в Крыму к концу 2025 года и дала свой прогноз относительно того, когда ждать пика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в СевастополеЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111547/63/1115476367_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_fc9337e696f0ebde58cf51939a48a5c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, орви, грипп, общество, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма, вирусы, коронавирус
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Крыму преобладают сезонный коронавирус и грипп типа А и Б – врач
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым.
В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными инфекциями дыхательных органов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Заболеваемость высокая. Сейчас эпидсезон, и 70% обращений в приемный покой как раз-таки по поводу ОРВИ и гриппа", – сказала Абдурашидова.
По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла - ред.), сказала Абдурашидова.
"Также это респираторно-синтетичный вирус, который вызывает сильный надрывистый кашель и одышку и особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей", – добавила медик.
Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.
"Это высокая лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах. Пациенты часто жалуются, что им будто выкрутили кости. Это головная боль. И также это геморрагический синдром, потому что грипп поражает эндотелий сосудов, и часто обращаются с носовыми кровотечениями", – уточнила врач.
Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19.
"Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", – отметила она.
Ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь оценила
ситуацию с заболеваемостью в Крыму к концу 2025 года и дала свой прогноз относительно того, когда ждать пика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: