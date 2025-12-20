Рейтинг@Mail.ru
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет - РИА Новости Крым, 20.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251220/epidsezon-v-krymu-zabolevaemost-orvi-i-grippom-rastet-1151828981.html
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет
В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T10:01
2025-12-20T10:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными инфекциями дыхательных органов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла - ред.), сказала Абдурашидова.Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19."Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", – отметила она.Ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь оценила ситуацию с заболеваемостью в Крыму к концу 2025 года и дала свой прогноз относительно того, когда ждать пика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ОРВИ закрыла на карантин 46 классов в Крыму и две школы в СевастополеЗащищает ли вакцинация от разных штаммов гриппаВ России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
Эпидсезон в Крыму: заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

В Крыму преобладают сезонный коронавирус и грипп типа А и Б – врач

10:01 20.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. В Крыму растет заболеваемость гриппом типов А и Б и острыми респираторными заболеваниями. Порядка 70% обращений крымчан в приемный покой связаны с вирусными инфекциями дыхательных органов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-инфекционист инфекционного отделения Симферопольской городской клинической больницы №7 Асие Абдурашидова.
"Заболеваемость высокая. Сейчас эпидсезон, и 70% обращений в приемный покой как раз-таки по поводу ОРВИ и гриппа", – сказала Абдурашидова.
По словам врача, среди особенно часто встречающихся заболеваний у крымчан –риновирусы, метапневмовирус и сезонный коронавирус – аденовирус. Все они вызывают температуру, насморк, кашель, чихание и гиперемию зева (воспаление горла - ред.), сказала Абдурашидова.
"Также это респираторно-синтетичный вирус, который вызывает сильный надрывистый кашель и одышку и особенно опасен для детей первых лет жизни и пожилых людей", – добавила медик.
Что касается гриппов, то самые распространенные типы – А и Б, оба отличаются от классического ОРВИ сильнейшим интоксикационным синдромом, сказала медик.
"Это высокая лихорадка, озноб, боли в мышцах и суставах. Пациенты часто жалуются, что им будто выкрутили кости. Это головная боль. И также это геморрагический синдром, потому что грипп поражает эндотелий сосудов, и часто обращаются с носовыми кровотечениями", – уточнила врач.
Также, по словам Абдурашидовой, в Крыму продолжают фиксироваться заболевания COVID-19.
"Ковид никуда не уходил, просто о нем меньше говорят", – отметила она.
Ранее главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора (РПН) по РК и Севастополю Виктория Гудзь оценила ситуацию с заболеваемостью в Крыму к концу 2025 года и дала свой прогноз относительно того, когда ждать пика.
