В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего

В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 02.12.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре.Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) – он составляет 80,9% от всех выделенных образцов, отметили в ведомстве.Кроме того, отмечается также рост заболеваемости COVID-19, на этой неделе он составил 17,8%. В стране зарегистрировано около 9,7 тысяч новых случаев.В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78 млн человек, что составляет 52,9% населения страны.Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. На последней неделе в республике заболели 7498 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,3%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше, чем неделей ранее.В регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе. В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа 27 ноября, в ходе нее прививки получили более 364 тысяч человек. Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5В России разработали новый тест для диагностики вируса денге

Новости

