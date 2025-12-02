Рейтинг@Mail.ru
В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/v-rossii-rost-zabolevaemosti-orvi---v-kakikh-regionakh-situatsiya-khuzhe-vsego-1151347876.html
В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего - РИА Новости Крым, 02.12.2025
В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T14:24
2025-12-02T14:25
орви
грипп
новости
здравоохранение в россии
роспотребнадзор
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_0:123:2367:1454_1920x0_80_0_0_ce4c3a7b0d7e001e7fea1882e2e743f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре.Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) – он составляет 80,9% от всех выделенных образцов, отметили в ведомстве.Кроме того, отмечается также рост заболеваемости COVID-19, на этой неделе он составил 17,8%. В стране зарегистрировано около 9,7 тысяч новых случаев.В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78 млн человек, что составляет 52,9% населения страны.Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. На последней неделе в республике заболели 7498 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,3%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше, чем неделей ранее.В регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе. В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа 27 ноября, в ходе нее прививки получили более 364 тысяч человек. Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИВпервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111800/99/1118009928_134:0:2234:1575_1920x0_80_0_0_71ffd59eb54a613057c7b8fb583f25dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
орви, грипп, новости, здравоохранение в россии, роспотребнадзор, крым
В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего

Роспотребнадзор: в РФ больше всего заболевших ОРВИ на Дальнем Востоке и в Сибири

14:24 02.12.2025 (обновлено: 14:25 02.12.2025)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала", – сказано в сообщении.
Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) – он составляет 80,9% от всех выделенных образцов, отметили в ведомстве.
Кроме того, отмечается также рост заболеваемости COVID-19, на этой неделе он составил 17,8%. В стране зарегистрировано около 9,7 тысяч новых случаев.
В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78 млн человек, что составляет 52,9% населения страны.
Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. На последней неделе в республике заболели 7498 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,3%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше, чем неделей ранее.
В регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе. В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа 27 ноября, в ходе нее прививки получили более 364 тысяч человек.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В России выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Впервые в истории человек умер от птичьего гриппа H5N5
В России разработали новый тест для диагностики вируса денге
 
ОРВИГриппНовостиЗдравоохранение в РоссииРоспотребнадзорКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В России принят закон о борьбе с финансированием терроризма
14:24В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
14:00Новости СВО: за сутки Киев потерял еще 1400 боевиков
13:42Обломки беспилотника упали в Ленинградской области
13:35Выставка "Защитники земли русской" открылась в Ливадийском дворце
13:28Часть Коктебеля обесточена
13:21Армия России ударила по энергообъектам на Украине – Минобороны
13:10В Севастополе отбой воздушной тревоги
12:57Воздушную тревогу объявили в Севастополе
12:55Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае
12:40При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения
12:37Уверенное продвижение: армия РФ освободила два села в Запорожской области
12:27Крым вошел в топ самых популярных направлений для турпоездок по России
12:19Российский танкер в Турции был атакован БПЛА – Росморречфлот
12:09На дороге в обход Алушты приступили к третьему этапу укладки виадука
11:44В Крыму установили 239 новых лифтов за 785 миллионов рублей
11:33Безвиз России и Китая укрепит дружбу между народами – МИД КНР
11:25Французские ЧВК на Украине станут законной целью армии России - СВР
11:19На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии
10:59Массовое смертельное ДТП на севере Крыма – возбуждено уголовное дело
Лента новостейМолния