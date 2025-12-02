В России рост заболеваемости ОРВИ - в каких регионах ситуация хуже всего
14:24 02.12.2025 (обновлено: 14:25 02.12.2025)
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В России продолжает расти заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. В "лидерах" - Дальний Восток, Сибирь и Урал, сообщили в Роспотребнадзоре.
"Рост заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе гриппом, продолжается, особенно в регионах Дальнего Востока, Сибири и Урала", – сказано в сообщении.
Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2) – он составляет 80,9% от всех выделенных образцов, отметили в ведомстве.
Кроме того, отмечается также рост заболеваемости COVID-19, на этой неделе он составил 17,8%. В стране зарегистрировано около 9,7 тысяч новых случаев.
В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито более 78 млн человек, что составляет 52,9% населения страны.
Накануне сообщалось, что уровень заболеваемости ОРВИ в Крыму и Севастополе продолжает расти. На последней неделе в республике заболели 7498 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 11,3%. В Севастополе за неделю ОРВИ заболели 2082 человека, что на 16,3% больше, чем неделей ранее.
В регионе завершается вакцинальная кампания населения против гриппа. Всего иммунизированы 1 миллион 487 тысяч 182 человека, в том числе 354 тысячи 417 детей, добавили в пресс-службе. В Севастополе завершилась кампания вакцинации против гриппа 27 ноября, в ходе нее прививки получили более 364 тысяч человек.
Ранее главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков в комментарии РИА Новости Крым рассказал, что в Крыму циркулируют вирусы не гриппозной группы, а также коронавирусная инфекция, которая уже носит сезонный характер. Соблюдение правил личной гигиены, правильный рацион и отдых помогут укрепить иммунитет и сохранить здоровье в сезон простудных заболеваний.
