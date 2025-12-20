https://crimea.ria.ru/20251220/rossiya-pridaet-bolshoe-znachenie-razvitiyu-otnosheniy-s-afrikoy--putin-1151842139.html

Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин

Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин

Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки, за последнее время удалось значительно активизировать это сотрудничество по многим... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T14:37

2025-12-20T14:37

2025-12-20T14:37

россия

владимир путин (политик)

африка

политика

внешняя политика

новости

в мире

экономика

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1a/1149768419_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c63863c92536b250045b2ff6bda8176e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки, за последнее время удалось значительно активизировать это сотрудничество по многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. Приветствие российского лидера зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.Он указал, что Москва оказывает поддержку государствам Африки в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в преодолении последствий стихийных бедствий и противодействии опасным эпидемическим заболеваниям.Российский лидер также подчеркнул, что африканские страны обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике.Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

африка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), африка, политика, внешняя политика, новости, в мире, экономика, сергей лавров