Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин
Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки, за последнее время удалось значительно активизировать это сотрудничество по многим... РИА Новости Крым, 20.12.2025
2025-12-20T14:37
2025-12-20T14:37
россия
владимир путин (политик)
африка
политика
внешняя политика
новости
в мире
экономика
сергей лавров
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки, за последнее время удалось значительно активизировать это сотрудничество по многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. Приветствие российского лидера зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.Он указал, что Москва оказывает поддержку государствам Африки в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в преодолении последствий стихийных бедствий и противодействии опасным эпидемическим заболеваниям.Российский лидер также подчеркнул, что африканские страны обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике.Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.
россия
африка
РИА Новости Крым
Новости
россия, владимир путин (политик), африка, политика, внешняя политика, новости, в мире, экономика, сергей лавров
Россия придает большое значение развитию отношений с Африкой – Путин

Россия значительно активизировала сотрудничество со странами Африки – Путин

14:37 20.12.2025
 
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Россия придает большое значение развитию отношений со странами Африки, за последнее время удалось значительно активизировать это сотрудничество по многим направлениям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам второй министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка. Приветствие российского лидера зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российская Федерация придает большое значение развитию дружественных, в полной мере равноправных и взаимовыгодных отношений с африканскими партнерами. Важно, что за последнее время удалось значительно активизировать конструктивное сотрудничество на многих направлениях", - отметил Путин.
Он указал, что Москва оказывает поддержку государствам Африки в обеспечении национальной безопасности и решении продовольственной проблемы, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в преодолении последствий стихийных бедствий и противодействии опасным эпидемическим заболеваниям.
Российский лидер также подчеркнул, что африканские страны обладают огромным экономическим и человеческим потенциалом, играют все более весомую роль в глобальной политике.
Вторая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка проходит 19-20 декабря в Каире. В мероприятии принимают участие главы внешнеполитических ведомств России, африканских государств и региональных интеграционных объединений континента. Планируется обсудить ход реализации договоренностей по итогам российско-африканских мероприятий на высшем и высоком уровнях, в том числе выполнение в полном объеме Плана действий Форума партнерства Россия – Африка на 2023 – 2026 годы. Министры наметят дальнейшие шаги по развитию многопланового российско-африканского партнерства и укреплению его стратегического характера, уделив особое внимание вопросам торгово-экономического сотрудничества и инвестиций.
РоссияВладимир Путин (политик)АфрикаПолитикаВнешняя политикаНовостиВ миреЭкономикаСергей Лавров
 
