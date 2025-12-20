Рейтинг@Mail.ru
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли - РИА Новости Крым, 20.12.2025
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли
Сроки завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в... РИА Новости Крым, 20.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесены на 2026 год. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в сентябре сообщал, что отделение планировали открыть до конца 2025 года. Он уточнял, что власти рассчитывали, что подрядчик возьмет на себя повышенные обязательства и достроит объект до новогодних праздников, несмотря на то, что в проекте стоят другие сроки.Он добавил, что ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.
Новости
крым, симферополь, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, новости крыма, благоустройство, строительство
Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли

Открытие нового приемного отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли на 2026 год

13:53 20.12.2025 (обновлено: 14:11 20.12.2025)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаНа территории Симферопольской городской клинической больницы № 7
На территории Симферопольской городской клинической больницы № 7
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесены на 2026 год. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в сентябре сообщал, что отделение планировали открыть до конца 2025 года. Он уточнял, что власти рассчитывали, что подрядчик возьмет на себя повышенные обязательства и достроит объект до новогодних праздников, несмотря на то, что в проекте стоят другие сроки.
"Поставка комплектующих материалов идет по графику, определены объемы работ на ближайший период. Завершить строительство планируется в первом полугодии 2026 года", - написал Гоцанюк в Telegram.
Он добавил, что ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.
Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.
КрымСимферопольЮрий ГоцанюкЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМедицинаНовости КрымаБлагоустройствоСтроительство
 
