https://crimea.ria.ru/20251220/otkrytie-novogo-otdeleniya-ekstrennoy-pomoschi-v-simferopole-perenesli-1151841467.html

Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли

Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли - РИА Новости Крым, 20.12.2025

Открытие нового отделения экстренной помощи в Симферополе перенесли

Сроки завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в... РИА Новости Крым, 20.12.2025

2025-12-20T13:53

2025-12-20T13:53

2025-12-20T14:11

крым

симферополь

юрий гоцанюк

здравоохранение в крыму и севастополе

медицина

новости крыма

благоустройство

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/14/1151841349_0:51:1191:720_1920x0_80_0_0_09607d587f4805d6f32cbd2920d6e74d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Сроки завершения строительства нового модульного приемного отделения экстренной медицинской помощи на территории городской клинической больницы № 7 в Симферополе перенесены на 2026 год. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко в сентябре сообщал, что отделение планировали открыть до конца 2025 года. Он уточнял, что власти рассчитывали, что подрядчик возьмет на себя повышенные обязательства и достроит объект до новогодних праздников, несмотря на то, что в проекте стоят другие сроки.Он добавил, что ввод в эксплуатацию нового отделения повысит доступность и качество экстренной помощи в регионе.Модульное приемное отделение экстренной помощи в Симферополе возводится в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", стоимость контракта – 686 млн рублей. Площадь отделения составит 1800 квадратных метров. Там будет располагаться все необходимое для оказания экстренной медпомощи, в том числе диагностическое оборудование, смотровые, операционные, палаты интенсивной терапии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастопольская детская больница работала с нарушениямиНазвано главное достижение в здравоохранении Крыма в 2025 годуВ Крыму призвали ускорить строительство школ и детсадов по госпрограмме

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, юрий гоцанюк, здравоохранение в крыму и севастополе, медицина, новости крыма, благоустройство, строительство