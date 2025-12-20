https://crimea.ria.ru/20251220/v-alushte-izmenili-grafik-podachi-vody-1151838608.html
В Алуште изменили график подачи воды
В Алуште изменили график подачи воды - РИА Новости Крым, 20.12.2025
В Алуште изменили график подачи воды
Осадки, которые прошли в Крыму, позволили отменить часть ограничений в подаче воды в Алуште. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек – РИА Новости Крым. Осадки, которые прошли в Крыму, позволили отменить часть ограничений в подаче воды в Алуште. Об этом сообщила глава администрации Галина Огнева.В октябре Алушту перевели на графики водоподачи из-за дефицита воды в Изобильненском водохранилище. Тогда ресурс подавали жителям с 6 часов утра до 22.В декабре вода в дома горожан стала поступать с 6 до 10 утра и с 18 до 22 часов вечера.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Симферополем строят дополнительный водоводБудет ли засуха в Крыму: запасы в водохранилищах уменьшаютсяСевастополь и Симферополь в топе самых теплых мест в России
В Алуште изменили график подачи воды
